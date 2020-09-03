Новый глава ЦИГРЖЛ А. Якубаускас: мы постараемся быть заметными на мировой арене 🔊 Воспроизвести



Новый глава Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Адас Якубаускас намерен улучшать международную и внутреннюю коммуникацию центра, шире освещать вопросы исторической памяти Литвы за рубежом.



На пресс-конференции в четверг он информировал о том, что инициировал выработку новой стратегии центра - в формулировании задач центру будут помогать объединенные в комиссию историки, общественные деятели, другие эксперты.



"Мы будем просить экспертов точнее сформулировать миссию и стратегию центра, а также давать рекомендации по другим очень важным вопросам, так как существует очень много исторических нарративов, которые очень чувствительные, разные стороны воспринимают один и тот же феномен с разных позиций. Поэтому для нас важно сформировать государственное отношение к определенным темам, формировать политику государства на темы исторической памяти", - сказал А. Якубаускас. Новый глава Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Адас Якубаускас намерен улучшать международную и внутреннюю коммуникацию центра, шире освещать вопросы исторической памяти Литвы за рубежом.На пресс-конференции в четверг он информировал о том, что инициировал выработку новой стратегии центра - в формулировании задач центру будут помогать объединенные в комиссию историки, общественные деятели, другие эксперты."Мы будем просить экспертов точнее сформулировать миссию и стратегию центра, а также давать рекомендации по другим очень важным вопросам, так как существует очень много исторических нарративов, которые очень чувствительные, разные стороны воспринимают один и тот же феномен с разных позиций. Поэтому для нас важно сформировать государственное отношение к определенным темам, формировать политику государства на темы исторической памяти", - сказал А. Якубаускас. "Другой момент - было слишком мало коммуникации о работе центра, его значении, миссии, стратегических целях. Главное - центр должен стать более международным, больше говорить на английском языке, не закрываться в географических рамках Литвы. Он должен стать заметнее на международной арене", - отметил А. Якубаускас.



ЦИГРЖЛ занимается исследованияим всех проявлений геноцида и преступлений против человечества и человечности и преследований жителей Литвы в годы оккупаций, а также процеесов вооруженного и невеооруженного сопротивления оккупациям, инициирует правовую оценку организаторов и исполнителей геноцида. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: геноцид, центр, глава, репрессии, назначение, списки География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии