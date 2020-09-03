Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС



Президент Белоруссии обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает



"На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, - сказал он во время назначения новых руководителей ряда местных исполнительных органов. - Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает". Президент Белоруссии обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает ТАСС "На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, - сказал он во время назначения новых руководителей ряда местных исполнительных органов. - Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает". "Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова, который уже в открытую, а он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный, заявил, что происходит на границе, - приводит слова президента агентство БелТА. - Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну".



В среду Лавров на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что "около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь". Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что РФ отмечает увеличение активности НАТО около границ Белоруссии, которые одновременно являются границами Союзного государства.



Реакция на действия Польши и Литвы



Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги. "Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют, что при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно", - сказал Лукашенко, комментируя вопрос белорусско-польских отношений.



Глава Белоруссии также предложил Литве заняться своими, а не белорусскими проблемами и подчеркнул, что Минск хорошо относится к Вильнюсу. "Я уже сказал: у вас было около 4 млн человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее", - цитирует президента агентство.



В среду кабинет министров Литвы одобрил на своем заседании план помощи белорусской оппозиции. В рамках плана выделяется 100 стипендий для обучения студентов из Белоруссии в вузах Литвы, €100 тыс. из госбюджета направляется на гуманитарную помощь. €200 тыс. выделяется работающему в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету - высшей частной школе, учрежденной в Минске в 1992 году, деятельность которой через несколько лет была приостановлена белорусскими властями. Кабмин одобрил также упрощение выдачи национальных виз Литвы гражданам Белоруссии.



Работа органов власти



Лукашенко также призвал все органы власти не отрываться от работы и заниматься своими задачами, не обращая внимание на протесты.



"Растить хлеб, кормить народ. В школу пошли детишки, студенты учатся в вузах. Это очень важно, и этим мы должны заниматься. А если кому-то неймется, я только что сказал: на это есть четкие прописанные правила в виде закона. Поэтому я вас убедительно прошу: не отвлекайтесь на эти вещи, занимайтесь хозяйством, людьми. Они поймут нас. Эта пена уйдет, разного рода Telegram-каналы, через которые управляют нашей толпой в Минске, - это все пройдет. Просто надо иметь выдержку, хладнокровие и не допустить, чтобы эта красная черта была пересечена", - цитирует агентство Лукашенко.



Лукашенко в беседе с Мишустиным также предупредил, что Запад готовит "пакости " для РФ перед региональными выборами. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 198 раз Комментарии