Более 20 белорусских IT-фирм намерены переехать в Литву 🔊 Воспроизвести



Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил



А Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики. "В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают госагентство БелТА и близкий к пресс-службе белорусского президента Телеграм-канал "Пул первого". Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг. "У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА. Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил DW , что к нему поступили обращения от 21 белорусской фирмы в области информационных технологий, которые хотели бы переехать в Литву из Беларуси. Власти Литвы намерены принять меры по облегчению этого процесса и другой помощи пострадавшим от репрессий жителям Беларуси.А Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики. "В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают госагентство БелТА и близкий к пресс-службе белорусского президента Телеграм-канал "Пул первого". Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг. "У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА. * * *



Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков и председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик отправлены в отставку, сообщает Tut.by.



Вакульчик стал новым госсекретарем Совбеза, а КГБ возглавил Иван Тертель, ранее занимавший должность председателя Комитета государственного контроля, пишет госагентство БелТА. Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, прежде работавший первым заместителем председателя ведомства.



Равков занимал пост госсекретаря Совбеза с 20 января, до этого он 5 лет был министром обороны. Вакульчик возглавлял КГБ с ноября 2012 года, а до этого полтора года являлся председателем Следственного комитета республики. Тертель руководил КГК с июня 2020-го. dw.com Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты, отставки — статья прочитана 53 раза Комментарии