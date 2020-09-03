О коронавирусе в Литве сегодня, 3 сентября 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подверждено 20 новых случаев коронавируса, общее их число достигает 2978, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом все еще больны 978 человек, 1901 человек выздоровел.



От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



В изоляции находится 5549 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 197 завозных случаев.



За минувшие сутки сделан 4881 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 653 тыс. 744. За минувшие сутки в Литве подверждено 20 новых случаев коронавируса, общее их число достигает 2978, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом все еще больны 978 человек, 1901 человек выздоровел.От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.В изоляции находится 5549 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 197 завозных случаев.За минувшие сутки сделан 4881 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 653 тыс. 744. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии