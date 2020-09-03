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О коронавирусе в Литве сегодня, 3 сентября
За минувшие сутки в Литве подверждено 20 новых случаев коронавируса, общее их число достигает 2978, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом все еще больны 978 человек, 1901 человек выздоровел.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 5549 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 197 завозных случаев.
За минувшие сутки сделан 4881 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 653 тыс. 744.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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