«А-кино 2020» - VII кинофестиваль под открытым небом в саду Фонтанного Дома, Санкт-Петербург 🔊 Воспроизвести Федерико Феллини







К сожалению, поприсутствовать на таком замечательном кинофестивале у граждан Литвы нет, и во всем виновата только пандемия. Мы можем только порадоваться и по-доброму позавидовать питерцам. А также напомнить нашим читателям о великих творцах Федерико Феллини и Тонино Гуэрра. Напоминаем, что в Вильнюсе до 20 сентября в Музее театра и кино проходит выставка к 100-летию Федерико Фелини.



Седьмой фестиваль «А-кино» пройдет в этом году в сжатом виде в первый уик-энд сентября. Как и было задумано, он будет посвящен столетним юбилеям Федерико Феллини и Тонино Гуэрра. Помимо фильмов самих юбиляров в программу войдут классические итальянские киноленты, шедшие когда-то в советском прокате и ставшие знаковыми для целого поколения советских зрителей. Седьмой фестиваль «А-кино» пройдет в этом году в сжатом виде в первый уик-энд сентября. Как и было задумано, он будет посвящен столетним юбилеям Федерико Феллини и Тонино Гуэрра. Помимо фильмов самих юбиляров в программу войдут классические итальянские киноленты, шедшие когда-то в советском прокате и ставшие знаковыми для целого поколения советских зрителей.



Комедии Марио Моничелли пользовались огромной популярностью и стали классикой жанра. Так же, как и блестящий комедийный гротеск Пьетро Джерми. Завершит программу не самая известная работа Тонино Гуэрры – экранизация романа итальянской писательницы Наталии Гинзбург «Дорогой Микеле». Но именно в этой ленте особенно наглядно выдающееся мастерство Гуэрры-сценариста.



Конечно, хотелось показать гораздо больше фильмов. И совместно с



Тонино Гуэрра. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф







ПРОГРАММА



4 СЕНТЯБРЯ



19.00 - Мультфильмы Андрея Хржановского



«Лев с седой бородой» (1995, автор сценария Тонино Гуэрра)



«Долгое путешествие» (1997, автор сценария Тонино Гуэрра, по рисункам Федерико Феллини)



21.00 - «Дорога» (1954, режиссер Федерико Феллини)



5 СЕНТЯБРЯ



19.00 - «Полицейские и воры» (1951, режиссер Марио Моничелли)



21.00 - «Развод по-итальянски» (1961, режиссер Пьетро Джерми)



6 СЕНТЯБРЯ



17.00 - «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958, режиссер Марио Моничелли)



19.00 - «Ночи Кабирии» (1957, режиссер Федерико Феллини)



21.00 - «Дорогой Микеле» (1976, автор сценария Тонино Гуэрра, режиссер Марио Моничелли)



ПОДРОБНЕЕ О ФИЛЬМАХ



"Ночи Кабирии"







4 СЕНТЯБРЯ, 19.00. Мультфильмы Андрея Хржановского 18+



«Лев с седой бородой» (Обзор)



Режиссер Андрей Хржановский



Сценарий Тонино Гуэрра



Художники Сергей Бархин, Гелий Аркадьев, Анна Вронская



Студия «ШАР», 1994



По сказке Тонино Гуэрры о судьбе состарившегося циркового льва Амадео.



Премия «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм». Особое упоминание жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция). Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» в категории от 15 до 30 минут, кинофестиваль в Лос-Анджелесе (США, 1997). Специальный приз жюри фестиваля анимационных фильмов в Хиросиме (Япония, 1996). Приз «За лучшую режиссерскую работу», Открытый российский фестиваль анимационного кино в г. Таруса (Россия, 1997). Приз «Золотой Овен» за «Оригинальность почерка, новаторство киноязыка» (Россия, 1995). Приз фестиваля российского кино «Окно в Европу» (Россия, 1995). Гран-При «Золотой Кентавр», Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» (Россия, 1995).



"развод по-итальянски"







«Долгое путешествие»



Режиссер Андрей Хржановский



Сценарий Тонино Гуэрра, при участии Андрея Хржановского



Художники Гелий Аркадьев, Андрей Андриянко, Лилия Гуськова



Студия «ШАР», 1997



Фильм — путешествие по фантастической стране, в которой оживают эротические образы из кинолент великого Федерико Феллини, а гидом выступает сам Тонино Гуэрра. По воле авторов фильма персонажи Феллини отправляются на волшебный остров, чтобы обрести вечное счастье…



Национальная кинематографическая премия «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм» (Россия, 1998). Приз в номинации «Лучшая режиссерская работа», Международный кинофестиваль «Евразия» (Казахстан, 1998). Специальный приз жюри «За развитие традиций поэтического кинематографа», Кинофестиваль «Московский Пегас» (Россия, 1998).







4 СЕНТЯБРЯ, 21.00. «Дорога» 18+



(в советском прокате «Они бродили по дорогам»)



Режиссер Федерико Феллини



В главных ролях Энтони Куинн и Джульетта Мазина



Композитор Нино Рота



Италия, 1954



Поэтическая притча о бродячих цирковых артистах. Первый фильм, в котором Феллини отошел от эстетики неореализма и создал на экране собственный киномир.



Серебряный лев Венецианского кинофестиваля. «Оскар» за лучший иностранный фильм. Премия Нью-Йоркских кинокритиков и т. д.







5 СЕНТЯБРЯ, 19.00. «Полицейские и воры» 12+



Режиссеры Марио Моничелли, Стено



В главных ролях Тото и Альдо Фабрицио



Италия, 1951



Бесконечные комичные попытки полицейского поймать мелкого воришку оборачиваются человеческой драмой, когда цель наконец достигнута. Классический образец «грустной» комедии. Отзвуки этого фильма можно обнаружить и в нашей киноклассике, например, в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».



Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий.







5 СЕНТЯБРЯ, 21.00. «Развод по-итальянски» 18+



Режиссер Пьетро Джерри



В главных ролях Марчелло Мастроянни и Стефания Сандрелли



Италия, 1961



Герой фильма, влюбленный в свою юную кузину, пытается избавиться от надоевшей жены. В ситуации, когда развод практически невозможен, один хитроумный план сменяет другой.



Приз Каннского фестиваля за лучшую комедию. «Оскар» за лучший сценарий. Премия «Золотой Глобус» и премия BAFTA Марчелло Мастроянни за лучшую актерскую работу.







6 СЕНТЯБРЯ, 17.00. «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» 12+



Режиссер Марио Моничелли



В главных ролях Витторио Гассман, Марчелло Мастроянни, Ренато Сальваторе, Клаудиа Кардинале и Тото



Италия, 1958



Блестящая комедия Марио Моничелли, положившая начало целому поджанру криминальной комедии – «ограбление по-…». Незадачливые грабители разрабатывают очередной план «кражи века». В этот раз у них все должно получиться!



Приз «Серебряная раковина» на фестивале в Сан-Себастьяне. Номинация на «Оскар» за лучший иностранный фильм.







6 СЕНТЯБРЯ, 19.00. «Ночи Кабирии» 18+



Режиссер Федерико Феллини



В главной роли Джульетта Мазина



Композитор Нино Рота



Италия-Франция, 1957



Наверное, самый прославленный и самый «зрительский» фильм великого итальянца. Трагикомическая история проститутки, не потерявшей надежду найти своё счастье. Финальная «улыбка Кабирии» стала одним из символов послевоенного кинематографа.



«Оскар» за лучший иностранный фильм. Приз Каннского фестиваля и премия фестиваля в Сан-Себастьяны за лучшую женскую роль.







6 СЕНТЯБРЯ, 21.00. «Дорогой Микеле» 18+



Авторы сценария Тонино Гуэрра и Сузо Чекки Д’амиго по одноимённому роману Наталии Гинзбург



Режиссёр Марио Моничелли В главных ролях Дельфина Сейриг, Марианжела Мелатонина, Фабио Карпин и др.



Композитор Нино Рота



Италия, 1976



Сложная многофигурная композиция со множеством персонажей, связанных с молодым человеком по имени Микеле, бежавшем из Италии после студенческих волнений 1968 года. Неожиданный «негромкий» фильм Марио Моничелли и виртуозная сценарная работа Тонино Гуэрра.



«Серебряный медведь» Берлинского фестиваля за лучшую режиссуру.



Мы специально, так подробно описали программу фестиваля, чтобы у всех любителей кино появилось желание ознакомиться с этими шедеврами и пусть, пока, не на больших экранах кинотеатров. Откроют фестиваль мультфильмы Андрея Хржановского , созданные в соавторстве с Тонино Гуэрра и вдохновленные творчеством Федерико Феллини. Из обширного наследия самого Феллини мы выбрали его ранние фильмы, чудом попавшие в советский прокат. Именно они заявили о появлении большого художника. Встреча с этими фильмами стала для советских зрителей настоящим художественным потрясением, говорится в сообщении организаторов кинофестиваля.Комедии Марио Моничелли пользовались огромной популярностью и стали классикой жанра. Так же, как и блестящий комедийный гротеск Пьетро Джерми. Завершит программу не самая известная работа Тонино Гуэрры – экранизация романа итальянской писательницы Наталии Гинзбург «Дорогой Микеле». Но именно в этой ленте особенно наглядно выдающееся мастерство Гуэрры-сценариста.Конечно, хотелось показать гораздо больше фильмов. И совместно с Лорой Гуэрра планировалась выставка рисунков Тонино в саду Фонтанного Дома. Но известные обстоятельства помешали н планам. Надеемся, что в следующем году осуществится все задуманное в полном объеме и с гостями, и с участниками со всего мира!19.00 - Мультфильмы Андрея Хржановского«Лев с седой бородой» (1995, автор сценария Тонино Гуэрра)«Долгое путешествие» (1997, автор сценария Тонино Гуэрра, по рисункам Федерико Феллини)21.00 - «Дорога» (1954, режиссер Федерико Феллини)19.00 - «Полицейские и воры» (1951, режиссер Марио Моничелли)21.00 - «Развод по-итальянски» (1961, режиссер Пьетро Джерми)17.00 - «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958, режиссер Марио Моничелли)19.00 - «Ночи Кабирии» (1957, режиссер Федерико Феллини)21.00 - «Дорогой Микеле» (1976, автор сценария Тонино Гуэрра, режиссер Марио Моничелли)«Лев с седой бородой» (Обзор)Режиссер Андрей ХржановскийСценарий Тонино ГуэрраХудожники Сергей Бархин, Гелий Аркадьев, Анна ВронскаяСтудия «ШАР», 1994По сказке Тонино Гуэрры о судьбе состарившегося циркового льва Амадео.Премия «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм». Особое упоминание жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция). Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» в категории от 15 до 30 минут, кинофестиваль в Лос-Анджелесе (США, 1997). Специальный приз жюри фестиваля анимационных фильмов в Хиросиме (Япония, 1996). Приз «За лучшую режиссерскую работу», Открытый российский фестиваль анимационного кино в г. Таруса (Россия, 1997). Приз «Золотой Овен» за «Оригинальность почерка, новаторство киноязыка» (Россия, 1995). Приз фестиваля российского кино «Окно в Европу» (Россия, 1995). Гран-При «Золотой Кентавр», Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» (Россия, 1995).«Долгое путешествие»Режиссер Андрей ХржановскийСценарий Тонино Гуэрра, при участии Андрея ХржановскогоХудожники Гелий Аркадьев, Андрей Андриянко, Лилия ГуськоваСтудия «ШАР», 1997Фильм — путешествие по фантастической стране, в которой оживают эротические образы из кинолент великого Федерико Феллини, а гидом выступает сам Тонино Гуэрра. По воле авторов фильма персонажи Феллини отправляются на волшебный остров, чтобы обрести вечное счастье…Национальная кинематографическая премия «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм» (Россия, 1998). Приз в номинации «Лучшая режиссерская работа», Международный кинофестиваль «Евразия» (Казахстан, 1998). Специальный приз жюри «За развитие традиций поэтического кинематографа», Кинофестиваль «Московский Пегас» (Россия, 1998).(в советском прокате «Они бродили по дорогам»)Режиссер Федерико ФеллиниВ главных ролях Энтони Куинн и Джульетта МазинаКомпозитор Нино РотаИталия, 1954Поэтическая притча о бродячих цирковых артистах. Первый фильм, в котором Феллини отошел от эстетики неореализма и создал на экране собственный киномир.Серебряный лев Венецианского кинофестиваля. «Оскар» за лучший иностранный фильм. Премия Нью-Йоркских кинокритиков и т. д.Режиссеры Марио Моничелли, СтеноВ главных ролях Тото и Альдо ФабрициоИталия, 1951Бесконечные комичные попытки полицейского поймать мелкого воришку оборачиваются человеческой драмой, когда цель наконец достигнута. Классический образец «грустной» комедии. Отзвуки этого фильма можно обнаружить и в нашей киноклассике, например, в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий.Режиссер Пьетро ДжерриВ главных ролях Марчелло Мастроянни и Стефания СандреллиИталия, 1961Герой фильма, влюбленный в свою юную кузину, пытается избавиться от надоевшей жены. В ситуации, когда развод практически невозможен, один хитроумный план сменяет другой.Приз Каннского фестиваля за лучшую комедию. «Оскар» за лучший сценарий. Премия «Золотой Глобус» и премия BAFTA Марчелло Мастроянни за лучшую актерскую работу.Режиссер Марио МоничеллиВ главных ролях Витторио Гассман, Марчелло Мастроянни, Ренато Сальваторе, Клаудиа Кардинале и ТотоИталия, 1958Блестящая комедия Марио Моничелли, положившая начало целому поджанру криминальной комедии – «ограбление по-…». Незадачливые грабители разрабатывают очередной план «кражи века». В этот раз у них все должно получиться!Приз «Серебряная раковина» на фестивале в Сан-Себастьяне. Номинация на «Оскар» за лучший иностранный фильм.Режиссер Федерико ФеллиниВ главной роли Джульетта МазинаКомпозитор Нино РотаИталия-Франция, 1957Наверное, самый прославленный и самый «зрительский» фильм великого итальянца. Трагикомическая история проститутки, не потерявшей надежду найти своё счастье. Финальная «улыбка Кабирии» стала одним из символов послевоенного кинематографа.«Оскар» за лучший иностранный фильм. Приз Каннского фестиваля и премия фестиваля в Сан-Себастьяны за лучшую женскую роль.Авторы сценария Тонино Гуэрра и Сузо Чекки Д’амиго по одноимённому роману Наталии ГинзбургРежиссёр Марио Моничелли В главных ролях Дельфина Сейриг, Марианжела Мелатонина, Фабио Карпин и др.Композитор Нино РотаИталия, 1976Сложная многофигурная композиция со множеством персонажей, связанных с молодым человеком по имени Микеле, бежавшем из Италии после студенческих волнений 1968 года. Неожиданный «негромкий» фильм Марио Моничелли и виртуозная сценарная работа Тонино Гуэрра.«Серебряный медведь» Берлинского фестиваля за лучшую режиссуру.Мы специально, так подробно описали программу фестиваля, чтобы у всех любителей кино появилось желание ознакомиться с этими шедеврами и пусть, пока, не на больших экранах кинотеатров. Инф. «Обзора» Категории: Петербург и русское зарубежье, кино Ключевые слова: VII кинофестиваль под открытым небом География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 121 раз Комментарии