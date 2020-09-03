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Г. Науседа об отравлении А. Навального Новичком: новость уже не шокирует



Новость о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен веществом тоже группы, что и "Новичок" является настолько шокирующей, что уже не шокирует, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Один из лидеров российской оппозиции А. Навальный отравлен боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщило правительство Германии. Шокирует то, что эта новость уже не шокирует - подобного вердитка многие и ожидали. Что это - новый стандарт нормальности?" - написал в среду у себя в фейсбуке Г. Науседа.

Он также пишет, что для российского медицинского учреждения, в котором сразу оказался А. Навальный, такой диагноз был невозможной миссией.

"Демократия тем и отличается от автократии, что в ней стоимость человеческой жизни является мерой всего. В последней же последовательно проводится в жизнь сталинский принцип "нет человека, нет проблемы", - пишет Г. Науседа.
В среду правительство Германии сообщило, что исследования, проведенные в специальной военной лаборатории Геомании показали, что А. Навальный отравлен "химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичка".

44-летний А. Навальный, один из главных критиков президента РФ Владимира Путина, 20 августа почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и был доставлен в больницу Омска. Позже он был переведен в берлинскую клинику Charite.

Созданным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году были отравлены в Великобритании бывший двойной российский агент Сергей Скрипаль и его дочь.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас сообщил, что в среду в министерство был вызван посол России. Ему был передан призыв Германии "всесторонне и прозрачно" изучить случай с отравлением А. Навального.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Навальный, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 сентября, 11:30

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