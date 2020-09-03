В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Elaine Thompson



Специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия", где находится столица США, сообщает



В частности, рекомендует городским властям обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или "контекстуализировать" (то есть добавить пояснения) такие всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого. Специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия", где находится столица США, сообщает РИА Новости В частности, рекомендует городским властям обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или "контекстуализировать" (то есть добавить пояснения) такие всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого. Критерии отбора были следующие: "участие в рабстве, системный расизм, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ", а также нарушение закона "О правах человека в округе Колумбия".



Кроме того, предлагается переименовать целый ряд объектов, в том числе школ и парков, названных в честь знаменитых государственных деятелей. В общей сложности предлагается переименовать 21 школу, девять зданий и 12 парков, скверов и площадок. Авторы доклада указывают, что всего в городе 1330 объектов, включая федеральные, которые носят чье-либо имя, из них 153 "вызывают обеспокоенность" у жителей.



Комиссия была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.



Администрация президента-республиканца Дональда Трампа вряд ли даст согласие на какие-либо действия в отношении упомянутых федеральных памятников, однако все может измениться, если по итогам выборов 3 ноября к власти придет демократ Джо Байден, а его партия получит большинство в обеих палатах конгресса США. РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: расизм, США, памятники — статья прочитана 204 раза Комментарии