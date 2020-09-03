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Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов

© РИА Новости / Илья Питалев


Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал реплику о том, что в прошлом году их доля в федеральном бюджете, по оценке Минфина, составила порядка 40 процентов.

"Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом", — сказал Песков, беседуя с журналистами.

Он напомнил, что Владимир Путин отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.

"И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе", — отметил Песков.

Он затруднился уточнить, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов. По словам Пескова, ему нужно проверить эту информацию.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в России
Ключевые слова: доходы, бюджет, нефть
География: Россия
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добавлена сегодня, 3 сентября, 18:00

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