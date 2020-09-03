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Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в действиях Казахстана нарушение конкуренции, пишет РИА Новости со ссылкой на РБК.
Издание отмечает, что республика перестала с начала лета поставлять в Россию лом черных металлов, при этом экспорт готовой продукции продолжился. Таким образом, считает ЕЭК, Нур-Султан может препятствовать свободному движению товаров, услуг и капитала в рамках ЕАЭС.
Согласно выводам комиссии, в июне "КТЖ-Грузовые перевозки" ("дочка" "Казахстанских железных дорог") выпустила приказ, запрещающий на неопределенный срок прием вагонов с предназначенным для экспорта ломом.
При этом объем ежегодных поставок лома из Казахстана в Россию ранее составлял около миллиона тонн. В мае, по данным РБК, экспорт упал в три раза, а к июню и вовсе остановился, что, как сообщается, вызвало недовольство со стороны Москвы. Из-за перебоев в поставках в России возник дефицит — в частности, в Минпромторг обращался Магнитогорский металлургический комбинат, основной потребитель этого сырья.
В итоге Москва потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии. При этом в комментарии РБК власти Казахстана введение запрета на вывоз лома отрицают.
РИА Новости
Категории: экономика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Казахстан, нарушение, ЕАЭС, содружество
География: Россия
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