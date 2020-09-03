Европейскую экономику настигла новая беда 🔊 Воспроизвести



Европейскую экономику настигла серьезная проблема. Курс евро подскочил на 12 процентов за пять месяцев, поднявшись 1 сентября выше 1,2 доллара впервые с мая 2018 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) видит в укреплении валюты новую беду, пишет



Еврозона сильно зависима от экспорта. При укреплении национальной валюты местная продукция теряет конкурентоспособность на внешних рынках, товары становятся дороже, из-за этого спрос на них может упасть. «1,2 доллара за евро — это что-то вроде красной линии. На данный момент ЕЦБ действительно не так много может сделать, кроме как попытаться снизить курс валюты», — отметила Катарина Утермоель, старший экономист Allianz SE. Европейскую экономику настигла серьезная проблема. Курс евро подскочил на 12 процентов за пять месяцев, поднявшись 1 сентября выше 1,2 доллара впервые с мая 2018 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) видит в укреплении валюты новую беду, пишет ЛЕНТА со ссылкой на Bloomberg.Еврозона сильно зависима от экспорта. При укреплении национальной валюты местная продукция теряет конкурентоспособность на внешних рынках, товары становятся дороже, из-за этого спрос на них может упасть. «1,2 доллара за евро — это что-то вроде красной линии. На данный момент ЕЦБ действительно не так много может сделать, кроме как попытаться снизить курс валюты», — отметила Катарина Утермоель, старший экономист Allianz SE. Укрепление евро является дополнительным бременем для экспортеров, но гораздо важнее то, что мировой спрос в целом довольно низкий, уверен экономист Немецкой ассоциации машиностроения VDMA Олаф Вортманн. Серьезность ситуации стала очевидна, когда последние данные показали, что инфляция в еврозоне стала отрицательной впервые за четыре года.



Уровень дефляции составил 0,2 процента в августе (против инфляции 0,4 процента в июле). Снижение цен происходит из-за падения потребительского спроса, что уменьшает доходы производителей, заставляет их сокращать производство и увольнять работников.



Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года рекордно сократилась на 14,4 процента в годовом выражении. Это стало самым большим снижением с начала ведения статистики (с 1995 года). lenta.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: аналитика, евро, доллар, курс — статья прочитана 134 раза Комментарии