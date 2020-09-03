Reuters: Великобритания, ЕС, Канада и США обсуждают введение санкций против Белоруссии 🔊 Воспроизвести © Сергей Бобылев/ТАСС



Великобритания, ЕС, Канада и США обсуждают возможное введение санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на канадский источник, передает



По его словам, если будет принято положительное решение по этому вопросу, то санкции будут введены "в не слишком отдаленном будущем".



В свою очередь заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал агентству, что, по его информации, Евросоюз рассматривает возможное введение санкций в отношении 10-15 человек.



Кент отметил, что США в настоящее время не собираются приостанавливать действие неких исключений из санкций, которые, по его словам, ранее в этом году позволяли Белоруссии покупать нефть у североамериканских стран. Reuters не пояснил, о каких именно санкциях и исключениях из них может идти речь. Великобритания, ЕС, Канада и США обсуждают возможное введение санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на канадский источник, передает ТАСС По его словам, если будет принято положительное решение по этому вопросу, то санкции будут введены "в не слишком отдаленном будущем".В свою очередь заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал агентству, что, по его информации, Евросоюз рассматривает возможное введение санкций в отношении 10-15 человек.Кент отметил, что США в настоящее время не собираются приостанавливать действие неких исключений из санкций, которые, по его словам, ранее в этом году позволяли Белоруссии покупать нефть у североамериканских стран. Reuters не пояснил, о каких именно санкциях и исключениях из них может идти речь. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 145 раз Комментарии