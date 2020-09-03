Решение об увольнении С. Руденайте – незаконное, она возвращается на должность - КС Литвы 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Конституционный суд (КС) Литвы в среду объявил, что декрет президента и постановление сейма, на основании которых Сигита Руденайте была уволена с должности руководителя Отдела гражданских дел Верховного суда Литвы (ВСЛ), противоречат Конституции, она возвращается на свою должность.



КС напомнил, что если постановление сейма признается противоречащим Конституции, оно перестает выполняться.



"С момента официального обнародования этого постановления КС судья ВСЛ С. Руденайте исполняет обязанности главы Отдела гражданских дел", - сообщил председатель КС Дайнюс Жалимас.



С. Руденайте была уволена с должности председателя Отдела гражданских дел ВСЛ 21 апреля. Президент Гитанас Науседа предлагал сейму уволить ее с должности председателя отдела и назначить председателем ВСЛ.



После объявления результатов тайного голосования выяснилось, что сейм одобрил увольнение, и отклонил назначение судьи.



После этого решения временно руководившая Верховным судом С. Руденайте стала простым судьей ВСЛ.



Из-за незаконного увольнения с должности она обратилась в Вильнюсский окружной суд, который в конце июня удовлетворил прошение С. Руденайте о применении временных охранительных мер и вернул ее на должность председателя Отдела гражданских дел ВСЛ. Конституционный суд (КС) Литвы в среду объявил, что декрет президента и постановление сейма, на основании которых Сигита Руденайте была уволена с должности руководителя Отдела гражданских дел Верховного суда Литвы (ВСЛ), противоречат Конституции, она возвращается на свою должность.КС напомнил, что если постановление сейма признается противоречащим Конституции, оно перестает выполняться."С момента официального обнародования этого постановления КС судья ВСЛ С. Руденайте исполняет обязанности главы Отдела гражданских дел", - сообщил председатель КС Дайнюс Жалимас.С. Руденайте была уволена с должности председателя Отдела гражданских дел ВСЛ 21 апреля. Президент Гитанас Науседа предлагал сейму уволить ее с должности председателя отдела и назначить председателем ВСЛ.После объявления результатов тайного голосования выяснилось, что сейм одобрил увольнение, и отклонил назначение судьи.После этого решения временно руководившая Верховным судом С. Руденайте стала простым судьей ВСЛ.Из-за незаконного увольнения с должности она обратилась в Вильнюсский окружной суд, который в конце июня удовлетворил прошение С. Руденайте о применении временных охранительных мер и вернул ее на должность председателя Отдела гражданских дел ВСЛ. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, увольнение, судья География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии