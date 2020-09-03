Премьер-министр Латвии: поездки по странам Балтии прекратятся в пятницу 🔊 Воспроизвести Latvijos premjeras Krišjanis Karinis© AFP / Scanpix



Поскольку в Литве и Эстонии растет количество случаев заболевания коронавирусом, свободные поездки в пределах стран Балтии прекратятся в ближайшую пятницу, сказал на заседании правительства Латвии премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш, передает



Премьер Латвии сказал, что литовцам в Латвии придется провести две недели в изоляции. Поскольку в Литве и Эстонии растет количество случаев заболевания коронавирусом, свободные поездки в пределах стран Балтии прекратятся в ближайшую пятницу, сказал на заседании правительства Латвии премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш, передает DELFI Премьер Латвии сказал, что литовцам в Латвии придется провести две недели в изоляции. ru.delfi.lt Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 344 раза Комментарии