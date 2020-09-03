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Премьер-министр Латвии: поездки по странам Балтии прекратятся в пятницу
Поскольку в Литве и Эстонии растет количество случаев заболевания коронавирусом, свободные поездки в пределах стран Балтии прекратятся в ближайшую пятницу, сказал на заседании правительства Латвии премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш, передает DELFI.
Премьер Латвии сказал, что литовцам в Латвии придется провести две недели в изоляции.
ru.delfi.lt
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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