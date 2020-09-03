Генштабы Белоруссии и России обсудили подготовку к совместным учениям 🔊 Воспроизвести mil.by



Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к совместным учениям, собщает



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны Белоруссии.



«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство — 2020», которое пройдёт на территории Беларуси», — заявили в оборонном ведомстве.



Также была обсуждена подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», которое будет проходить на территории России. Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к совместным учениям, собщает RT Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны Белоруссии.«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство — 2020», которое пройдёт на территории Беларуси», — заявили в оборонном ведомстве.Также была обсуждена подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», которое будет проходить на территории России. Ранее Минобороны Белоруссии 30 августа сообщило об учениях на гродненском направлении.



Министерство обороны Белоруссии сообщило о вступлении в активную фазу комплексного тактического учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении.



«На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона», — заявили в министерстве.



По сценарию учений условный противник перешёл белорусскую границу и направлялся к переправе.



Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.



18 августа боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, учения География: Белоруссия — статья прочитана 169 раз Комментарии