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Генштабы Белоруссии и России обсудили подготовку к совместным учениям

mil.by


Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к совместным учениям, собщает RT.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство — 2020», которое пройдёт на территории Беларуси», — заявили в оборонном ведомстве.

Также была обсуждена подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», которое будет проходить на территории России.
Ранее Минобороны Белоруссии 30 августа сообщило об учениях на гродненском направлении.

Министерство обороны Белоруссии сообщило о вступлении в активную фазу комплексного тактического учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении.

«На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона», — заявили в министерстве.

По сценарию учений условный противник перешёл белорусскую границу и направлялся к переправе.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

18 августа боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, Беларусь, учения
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 3 сентября, 09:00

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