На этой неделе для учений в Литву на месяц прибывает батальон войск США /дополнено/

На этой неделе для учений в Литву на месяц прибывает военный батальон США, он остановится в Пабраде.
"Мы говорим о батальоне, это 800-900 военнослужащих. Они у нас будут до конца сентября - начала октября, однако точное время отъезда не установлено", - сказал в среду BNS офицер по связям с общественностью Штаба обороны, капитан Андрюс Дилда.
По его словам, американские военные должны прибыть в выходные, они привезут с собой и несколько десятков единиц тяжелой военной техники.
"Это тяжелый американский батальон, их главное вооружение - танки Abrams, боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Тяжелой техники должно быть 30-40 единиц", - сказал офицер.
Минобороны подчеркивает, что это - запланированные заранее учения военных США, которые не связаны ни с никакими событиями в регионе.
С октября прошлого года в Литве был размещен военный батальон США, американцы привезли с собой около 30 танков Abrams, более 20 БМП Bradley и др.
С целью сдерживания России в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии.
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Минобороны заверило Беларусь: военные учения не направлены против какой-либо страны
Представители Министерства обороны Литвы заверили представителей Беларуси, что проводимые осенью крупнейшие традионные военные учения не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь.
Как информировало Минобороны, об этом глава Группы международных связей и операций министерства Каролис Алексас на встрече в среду информировал белорусского атташе обороны в Литве Юрия Харина.
"Представитель Минобороны подчеркнул, что все проходящие в стране учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь. Также было подчеркнуто, что, информируя о военных учениях, Литва демонстрирует прозрачность и ожидает того же от своих соседей", - утверждает Минобороны.
Одни из крупнейших учений Сухопутных сил "Железный волк" совместно с Батальоном сил передового базирования НАТО проводятся каждую весну и осень. Также осенью проводятся учения "Пылающий меч", "Железный волк -2" и другие.
Минобороны отмечает, что военная подготовка Сухопутных сил ориентирована на вооруженную оборону сухопутной территории Литвы, задачи мирного времени и международные операции.
В Беларуси несколько недель продолжаются массовые протесты против правления авторитарного лидера Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. А. Лукашенко заявил о военной угрозе, исходящей от НАТО и США, и привел в полную боевую готовность основные подразделения армии Беларуси, а также приказал сконцентрировать дополнительные силы у западной границы страны.
С целью сдерживания России в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии.
* * *
Минобороны заверило Беларусь: военные учения не направлены против какой-либо страны
Представители Министерства обороны Литвы заверили представителей Беларуси, что проводимые осенью крупнейшие традионные военные учения не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь.
Как информировало Минобороны, об этом глава Группы международных связей и операций министерства Каролис Алексас на встрече в среду информировал белорусского атташе обороны в Литве Юрия Харина.
"Представитель Минобороны подчеркнул, что все проходящие в стране учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь. Также было подчеркнуто, что, информируя о военных учениях, Литва демонстрирует прозрачность и ожидает того же от своих соседей", - утверждает Минобороны.
Одни из крупнейших учений Сухопутных сил "Железный волк" совместно с Батальоном сил передового базирования НАТО проводятся каждую весну и осень. Также осенью проводятся учения "Пылающий меч", "Железный волк -2" и другие.
Минобороны отмечает, что военная подготовка Сухопутных сил ориентирована на вооруженную оборону сухопутной территории Литвы, задачи мирного времени и международные операции.
В Беларуси несколько недель продолжаются массовые протесты против правления авторитарного лидера Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. А. Лукашенко заявил о военной угрозе, исходящей от НАТО и США, и привел в полную боевую готовность основные подразделения армии Беларуси, а также приказал сконцентрировать дополнительные силы у западной границы страны.