Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили Новичком 🔊 Воспроизвести



Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы "Новичок" нервно-паралитического действия, сообщает



В кабмине ФРГ сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы "выработать общую реакцию". Кроме того, они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия.



Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Основателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.



Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы "Новичок" нервно-паралитического действия, сообщает РИА Новости В кабмине ФРГ сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы "выработать общую реакцию". Кроме того, они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Основателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.



Через несколько дней медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).



С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".



*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.



Официальный представитель правительства ФРГ:



«Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах исследований. Министерство иностранных дел проинформирует российского посла о результатах исследований. Федеральное правительство проинформирует соответствующим образом по линии Министерства иностранных дел своих партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. В свете возражений российской стороны оно проведёт с партнёрами консультации касательно соразмерной совместной реакции.



В дальнейшем Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует фракции германского бундестага. Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального» РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный — статья прочитана 136 раз Комментарии