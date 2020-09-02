Главная >> Новости >> политика, в мире, чп и криминал >> Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили Новичком



Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы "Новичок" нервно-паралитического действия, сообщает РИА Новости.

В кабмине ФРГ сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы "выработать общую реакцию". Кроме того, они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Основателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Через несколько дней медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).

С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Официальный представитель правительства ФРГ:

«Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах исследований. Министерство иностранных дел проинформирует российского посла о результатах исследований. Федеральное правительство проинформирует соответствующим образом по линии Министерства иностранных дел своих партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. В свете возражений российской стороны оно проведёт с партнёрами консультации касательно соразмерной совместной реакции.

В дальнейшем Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует фракции германского бундестага. Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального»
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный
статья прочитана 136 раз
добавлена сегодня, 2 сентября, 17:16

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка