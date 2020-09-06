Открывающий новый сезон Музыкальный театр предлагает абонемент скидок «Rinkis teatrą» 🔊 Воспроизвести До начала нового сезона осталась всего неделя, но зрителям предлагается абонемент «Rinkis teatrą» («Выбирай театр»), позволяющий приобретать билеты на спектакли за полцены и наслаждаться лучшими спектаклями и концертами Клайпедского музыкального театра в течение всего сезона.



Вы услышите лучших солистов театра и приглашённых исполнителей, сможете любоваться самыми талантливыми артистами балета и мастерством лучших дирижёров страны. Разнообразие жанров удовлетворит вкус каждого: вы сможете выбрать концерт открытия сезона «Poema apie meilę ir jūrą» («Поэма о любви и море»), в котором будет петь Аста Крикщюнайте (сопрано), будут играть аккордеонист Тадас Мотечюс и оркестр Клайпедского государственного музыкального театра под управлением его главного дирижёра Томаса Амброзайтиса, или заключительный концерт «Renkuosi Klaipėdą!» («Выбираю Клайпеду!»), или полюбившиеся клайпедской публике балетные спектакли «В тени алтарей», «Грек Зорба», «Кармен», «Фауст», или удостоенный «Благодарственной маски» балет «Эгле - королева ужей», балетный вечер «Внимание! Балет», легендарные оперы – «Дон Жуан», «Собор Парижской Богоматери» и «Путешествие в Тильзит», мюзиклы «Чёртова невеста», «Скрипач на крыше» и оперетту «Орфей в аду». И, разумеется, спектакли для самых маленьких зрителей – «Bulvinė pasaka» («Картофельная сказка»), «Žvaigždžių opera» («Звёздная опера») и «Tikroji dinozaurų istorija» («Подлинная история динозавров»), а также предназначенные для школьников постарше образовательные беседы о «Дон Жуане», «Эгле - королеве ужей» и «Щелкунчике». Вы услышите лучших солистов театра и приглашённых исполнителей, сможете любоваться самыми талантливыми артистами балета и мастерством лучших дирижёров страны. Разнообразие жанров удовлетворит вкус каждого: вы сможете выбрать концерт открытия сезона «Poema apie meilę ir jūrą» («Поэма о любви и море»), в котором будет петь Аста Крикщюнайте (сопрано), будут играть аккордеонист Тадас Мотечюс и оркестр Клайпедского государственного музыкального театра под управлением его главного дирижёра Томаса Амброзайтиса, или заключительный концерт «Renkuosi Klaipėdą!» («Выбираю Клайпеду!»), или полюбившиеся клайпедской публике балетные спектакли «В тени алтарей», «Грек Зорба», «Кармен», «Фауст», или удостоенный «Благодарственной маски» балет «Эгле - королева ужей», балетный вечер «Внимание! Балет», легендарные оперы – «Дон Жуан», «Собор Парижской Богоматери» и «Путешествие в Тильзит», мюзиклы «Чёртова невеста», «Скрипач на крыше» и оперетту «Орфей в аду». И, разумеется, спектакли для самых маленьких зрителей – «Bulvinė pasaka» («Картофельная сказка»), «Žvaigždžių opera» («Звёздная опера») и «Tikroji dinozaurų istorija» («Подлинная история динозавров»), а также предназначенные для школьников постарше образовательные беседы о «Дон Жуане», «Эгле - королеве ужей» и «Щелкунчике». Клайпедский государственный музыкальный театр намерен наградить самых верных своих поклонников. С конца августа до 25 октября, зайдя на интернет-сайт театра: www.klaipedosmuzikinis.lt, вы можете заполнить специальную форму заказа на сезонный абонемент, дающий 50-процентную скидку на билеты. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: театр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 142 раза Комментарии