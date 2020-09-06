Неудавшийся террорист признал вину 🔊 Воспроизвести Вильнюсский окружной суд (ВОС) в понедельник приступил к рассмотрению дела студента Гядиминаса Бержинскаса 1999 года рождения, обвиняемого в намерении устроить теракт в Вильнюсе. Он полностью признаёт свою вину.



Бержинскас рассказал, что заинтересовался нацизмом в 12 лет, а взрывными устройствами - в 14 лет, испытывал их в лесах вблизи своего родного Юрбаркаса.



Г.Бержинскас сказал в суде, что после школы уехал получать высшее образование в Вильнюс, однако примерно год спустя бросил учёбу, потому что у него начались разногласия с однокурсниками, учёба не заладилась, и ему пришлось вернуться в Юрбаркас к родителям.



«Там я пожил, немного поработал. Тогда и стали возникать идеи, которые привели к преступлению», - рассказал обвиняемый. Бержинскас рассказал, что заинтересовался нацизмом в 12 лет, а взрывными устройствами - в 14 лет, испытывал их в лесах вблизи своего родного Юрбаркаса.Г.Бержинскас сказал в суде, что после школы уехал получать высшее образование в Вильнюс, однако примерно год спустя бросил учёбу, потому что у него начались разногласия с однокурсниками, учёба не заладилась, и ему пришлось вернуться в Юрбаркас к родителям.«Там я пожил, немного поработал. Тогда и стали возникать идеи, которые привели к преступлению», - рассказал обвиняемый. В своих прежних показаниях Г.Бержинскас говорил, что учился в Военной академии, а позже утверждал, что поступил учиться на программиста в Вильнюсском колледже.



У Г.Бержинскаса были необходимые для изготовления взрывных устройств химикаты, он держал их в шкафу в своей комнате в общежитии.



По его словам, готовиться к теракту он стал в сентябре прошлого года и с начала обучения в Вильнюсском колледже думал о том, «чтобы взорвать или устроить какой-нибудь акт вандализма».



В прежних показаниях обвиняемый утверждал, что хотел взорвать МИД, но выбрал другой объект, потому что это место показалось ему «слишком открытым».



Впоследствии он говорил, что выбрал другие здания на ул. Ю.Бальчиконё, а также утверждал, что сожалеет о том, что был задержан полицией, потому что в ином случае продолжал бы планировать взрывы других объектов, так как у него была цель причинить ущерб инфраструктуре.



Как сообщалось ранее, Г.Бер­жинскас обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю.Бальчиконё, где находится офис международной компании «Western Union», самодельную бомбу, написал на стене здания чёрной аэрозольной краской «FK DIVISION, SIEGE» и нарисовал свастику.



Его задержали 15 октября в ходе спецоперации. У него дома было обнаружено уже готовое к взрыву нелегальное взрывчатое вещество и химические вещества, из которых можно изготовить самодельное взрывное устройство большой мощности.



Во время обысков также было найдено самодельное оружие, пригодное для стрельбы, и часть оружия категории С, ультраправая экстремистская и националистическая литература и символика.



По данным правоохранительных органов, Гядиминас Бержинскас причисляет себя к ультраправой экстремистской группировке «Feuerkrieg Division». По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 115 раз Комментарии