На подходе – «Вздыбленные пороги» 🔊 Воспроизвести На снимке: автор книг «Пороги» и «Вздыбленные пороги» возле здания Мошковской библиотеки Новосибирской области с группой участниц встречи.



Тираж первой книги давно разошёлся, вторая тоже дошла до читателя, а автор получил много тёплых отзывов и благодарностей за высказанную правду о тёмных пятнах нашей истории.



«Пороги» были изданы и на русском языке. Вот как об этой книге отозвался почётный профессор Санкт-Петербургского университета, доктор философских наук А.Бороноев:



«В книге Грейчюса на фоне политических процессов исследуются сложные процессы становления личности героев, их характеров, их выбор, что делает её захватывающей, вызывающей различные чувства и мысли, книга заставляет думать… Герои книги готовы честно искать и утверждать правду и согласие в своей стране» (Научно-теоретический журнал «Общество – Среда – Развитие», Санкт-Петербург, №2, 2019 г.). Минувшей весной на литовском языке была издана моя книга «Pašiaušti slenksčiai» («Вздыбленные пороги»). Это вторая часть романа «Slenksčiai» («Пороги»), изданного в 2017 году.Тираж первой книги давно разошёлся, вторая тоже дошла до читателя, а автор получил много тёплых отзывов и благодарностей за высказанную правду о тёмных пятнах нашей истории.«Пороги» были изданы и на русском языке. Вот как об этой книге отозвался почётный профессор Санкт-Петербургского университета, доктор философских наук А.Бороноев:«В книге Грейчюса на фоне политических процессов исследуются сложные процессы становления личности героев, их характеров, их выбор, что делает её захватывающей, вызывающей различные чувства и мысли, книга заставляет думать… Герои книги готовы честно искать и утверждать правду и согласие в своей стране» (Научно-теоретический журнал «Общество – Среда – Развитие», Санкт-Петербург, №2, 2019 г.).







И всё же, о чём они, эти «Вздыбленные пороги»? О многом. О любви и верности, о подлости и неимоверной жестокости, о тех сложностях, с которыми сталкивались герои, познавшие сталинские депортации. Особо – о той страшной «лесной» войне, на которой погибли тысячи безоружных мирных жителей.



События в обеих книгах охватывают промежуток с 1940 года по нынешнее время. И красной нитью через страницы романа проходит мечта простых людей жить в мире и согласии, беречь от напастей свою родину.



Судьбы, судьбы… Ушедшая от своих взбалмошных родителей горожанка Милда выходит замуж за деревенского парня Феликса – романтическая натура находит своё счастье в любви среди простого сельского люда. Но счастье молодых супругов непродолжительно: Милда умирает во время родов, а Феликс и спустя двадцать лет не может смириться с происшедшим.



И вот – звонок автору из Мажейкяй от пенсионера Антанаса, когда-то работавшего учителем литовского языка и литературы: «Что вы наделали, зачем убили Милду? Я просто влюбился в это небесное существо и плакал, как её Феликс».



Я, разумеется, не убивал Милду, так уж сложилась судьба этого персонажа, я просто с ним шёл рядом. Однако звонок Антанаса меня порадовал. Значит, книга действительно задела чувства читателя, заставила страдать и сопереживать, а это говорит о том, что не зря я над ней работал, порой даже ночами вскакивая, чтобы записать какую-то неожиданно появившуюся мысль.



Итак, «Вздыбленные пороги» уже на пороге типографии. И надеюсь, что первыми с ними познакомятся читатели «Обзора». Немало восторженных отзывов о «Порогах» довелось услышать и от сибирских читателей во время моего пребывания в Новосибирске в конце лета прошлого года. В то время я завершал работу над второй частью романа и во время презентации «Порогов» в библиотеке попросил молодую её работницу Лену Дмитриеву прочитать главу «Предатель» из второй книги – ту главу я перевёл на русский язык, находясь в Новосибирске.Читала девушка громко и выразительно, но вдруг разрыдалась. Слёзы стали вытирать и участники встречи. А речь в главе шла об одном трагическом эпизоде нашей послевоенной «лесной» войны. И подумалось: если уж очень далёкие от нашего прошлого сибиряки плачут, то «Вздыбленные пороги» должны быть особенно интересны живущему в Литве русскоязычному читателю. Кстати, книга уже переведена на русский язык и готовится к изданию.И всё же, о чём они, эти «Вздыбленные пороги»? О многом. О любви и верности, о подлости и неимоверной жестокости, о тех сложностях, с которыми сталкивались герои, познавшие сталинские депортации. Особо – о той страшной «лесной» войне, на которой погибли тысячи безоружных мирных жителей.События в обеих книгах охватывают промежуток с 1940 года по нынешнее время. И красной нитью через страницы романа проходит мечта простых людей жить в мире и согласии, беречь от напастей свою родину.Судьбы, судьбы… Ушедшая от своих взбалмошных родителей горожанка Милда выходит замуж за деревенского парня Феликса – романтическая натура находит своё счастье в любви среди простого сельского люда. Но счастье молодых супругов непродолжительно: Милда умирает во время родов, а Феликс и спустя двадцать лет не может смириться с происшедшим.И вот – звонок автору из Мажейкяй от пенсионера Антанаса, когда-то работавшего учителем литовского языка и литературы: «Что вы наделали, зачем убили Милду? Я просто влюбился в это небесное существо и плакал, как её Феликс».Я, разумеется, не убивал Милду, так уж сложилась судьба этого персонажа, я просто с ним шёл рядом. Однако звонок Антанаса меня порадовал. Значит, книга действительно задела чувства читателя, заставила страдать и сопереживать, а это говорит о том, что не зря я над ней работал, порой даже ночами вскакивая, чтобы записать какую-то неожиданно появившуюся мысль.Итак, «Вздыбленные пороги» уже на пороге типографии. И надеюсь, что первыми с ними познакомятся читатели «Обзора». Римантас ГРЕЙЧЮС, Клайпеда , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: книги Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 157 раз Комментарии