Праздник как повод подвести итоги 🔊 Воспроизвести Уже в ближайшие выходные Вильнюс отпразднует традиционные «Дни столицы». А это, согласитесь, прекрасный повод, чтобы в очередной раз оценить, насколько красив главный город Литвы, насколько он отвечает чаяниям вильнюсцев.



Но всякая оценка, как правило, это сугубо субъективная вещь, поэтому стоит, наверное, вспомнить, например, о пакете предложений мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Сейму Литвы, обнародованном год назад, 11 сентября 2019 года.



Впрочем, речь в данном случае шла не только о Вильнюсе.



В пакете было 13 предложений. Напомним о них кратко.



Советы, как сделать жизнь для нас всех лучше, начинаются, естественно с бюджета: нужно изменить законодательное положение, согласно которому государство и муниципалитеты сейчас пополам разделяют убытки из-за сокращения налога на доходы физических лиц, а нужно, чтобы убытки стороны брали на себя пропорционально реальному соотношению размеров государственного и муниципального бюджетов: 80% – государству, 20% - муниципалитетам. Но всякая оценка, как правило, это сугубо субъективная вещь, поэтому стоит, наверное, вспомнить, например, о пакете предложений мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Сейму Литвы, обнародованном год назад, 11 сентября 2019 года.Впрочем, речь в данном случае шла не только о Вильнюсе.В пакете было 13 предложений. Напомним о них кратко.Советы, как сделать жизнь для нас всех лучше, начинаются, естественно с бюджета: нужно изменить законодательное положение, согласно которому государство и муниципалитеты сейчас пополам разделяют убытки из-за сокращения налога на доходы физических лиц, а нужно, чтобы убытки стороны брали на себя пропорционально реальному соотношению размеров государственного и муниципального бюджетов: 80% – государству, 20% - муниципалитетам. Вторым пунктом идут школы полного дня: нужно законодательно закрепить принципы финансирования и организации таких школ и финансировать эту часть дошкольного и предшкольного образования из государственного бюджета.



Финансирование помощников (ассистентов) учителя нужно перенести в сам учебный процесс, так как без них не может быть обеспечен должный учебный процесс для детей с особыми потребностями.



Чтобы решить проблему нехватки учителей, нужно искать способы повышения зарплаты учителей как важный инструмент, чтобы противостоять растущему дефициту учителей, особенно актуальному для Вильнюса, где уровень жизни выше, чем в других городах Литвы.



Среди главных приоритетов и улучшение деятельности Национальной земельной службы, которая должна принимать свои решения гораздо быстрее, откликаясь на потребности города и инвесторов. Нужно также позаботиться о том, чтобы процедуры передачи государственной земли для реализации функций самоуправления стали бы проще и быстрее.



А ещё нужна консолидация земельных участков в городе. Для этого необходимо применить правовое регулирование консолидации земель, установленное Законом о земле Литовской Республики, также и к городам, тем самым ускоряя конверсию городских территорий.



Улучшить качество нашей с вами жизни должно было и принятие Закона о развитии муниципальной инфраструктуры, который в начале прошлой осени находился в Сейме. Его (закона) задача - обеспечить более устойчивое развитие городской инфраструктуры и создание равных возможностей для застройщиков вносить свой вклад в развитие территорий.



Необходимо также совершенствовать порядок получения виз для проживания и разрешений на работу в Литве, сделать его более либеральным. Смысл этого предложения должен быть понятен и без всякого разъяснения.



Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Вильнюсском регионе. С этой целью необходимо сформировать промышленную территорию с оборудованной инфраструктурой, поскольку при её отсутствии, по данным «Investuok Lietuvoje», иностранные инвесторы предпочитают реализовывать инвестиционные проекты в других странах.



Необходимо снизить «потолок» взносов в «Содру», поскольку это подтолкнёт иностранцев и возвращающихся из эмиграции граждан Литвы искать в нашей стране работу, требующую высокой профессиональной квалификации.



Необходимо предусмотреть более высокие штрафы за загрязнение окружающей среды (с учётом того, что последствия загрязнений обычно должно устранять само государство), а также улучшить процесс взыскания штрафов.



Приобретение будущих и необходимых для города строений: внести поправки в Закон о государственных закупках и другие правовые акты, чтобы позволить приобретение не только существующих, но и будущих строений. Это поможет ускорить появление детских садов, школ и других зданий, необходимых для удовлетворения общественных потребностей.



Активнее продвигать политику переноса министерств и государственных учреждений из центра столицы, тем самым способствуя оживлению замерших частей центра и более эффективному управлению государственной собственностью.



А теперь те, кто сумел дочитать до этого места, ответьте на вопрос: что из перечисленного выше было реализовано и насколько серьёзно оно подняло ваш личный уровень жизни?



Сомнительно, что найдётся много желающих дать конкретный ответ на данный вопрос. Хотя бы потому, что в течение прошедшего года все эти благие намерения крайне редко (выразимся вот так, дипломатично) оказывались в числе вопросов, наиболее актуальных для страны и Вильнюса.



Понятное дело, накануне выборов мы не раз услышим, что та или иная партия свернули горы и наворочали кучу добрых дел. Но почему-то всё равно хочется, чтобы наши власти (нынешние и будущие) чаще обращали внимание на проблемы и желания электората не только перед выборами. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 179 раз Комментарии