Регистрация обязательна! 🔊 Воспроизвести



Желающие посетить Праздник русской культуры, который состоится в ближайшую субботу, 5 сентября (начало в 12 час.), в вильнюсском парке Вингис, должны накануне пройти обязательную предварительную регистрацию в интернете.



Чтобы зарегистрироваться, нужно на сайте rusmir.lt нажать на рекламный баннер праздника, расположенный справа вверху, и откроется строка регистрации.



В соцсетях появились сообщения, что такая регистрация нужна литовским властям, чтобы выявить подобным образом всех «неблагонадёжных», но новые требования правительства Литвы предусматривают регистрацию участников всех мероприятий, которые проводятся в нашей стране после 1-го сентября. Это просто одна из антикоронавирусных мер, с помощью которых, при необходимости, можно будет отследить очаги возможного заражения. Чтобы зарегистрироваться, нужно на сайте rusmir.lt нажать на рекламный баннер праздника, расположенный справа вверху, и откроется строка регистрации.В соцсетях появились сообщения, что такая регистрация нужна литовским властям, чтобы выявить подобным образом всех «неблагонадёжных», но новые требования правительства Литвы предусматривают регистрацию участников всех мероприятий, которые проводятся в нашей стране после 1-го сентября. Это просто одна из антикоронавирусных мер, с помощью которых, при необходимости, можно будет отследить очаги возможного заражения. В регистрационной форме, к слову, есть и такое обязательство, которое должен взять на себя зритель: «При посещении мероприятия я буду носить защитную маску, закрывающую нос и рот (ограничение не касается людей с ограниченными возможностями, которые не могут носить средства защиты полости рта и носа по состоянию здоровья или чьё ношение может представлять опасность для здоровья этого человека) и буду держаться на расстоянии не менее 1 метра от других людей (кроме родственников), а при малейших признаках заболевания верхних дыхательных путей (лихорадка, кашель, затруднённое дыхание и т. д.) я не поеду на место проведения мероприятия». Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: регистрация, парк Вингис, праздник русской культуры, карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 157 раз Комментарии