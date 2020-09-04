Регистрация обязательна!

Желающие посетить Праздник русской культуры, который состоится в ближайшую субботу, 5 сентября (начало в 12 час.), в вильнюсском парке Вингис, должны накануне пройти обязательную предварительную регистрацию в интернете.
Чтобы зарегистрироваться, нужно на сайте rusmir.lt нажать на рекламный баннер праздника, расположенный справа вверху, и откроется строка регистрации.
В соцсетях появились сообщения, что такая регистрация нужна литовским властям, чтобы выявить подобным образом всех «неблагонадёжных», но новые требования правительства Литвы предусматривают регистрацию участников всех мероприятий, которые проводятся в нашей стране после 1-го сентября. Это просто одна из антикоронавирусных мер, с помощью которых, при необходимости, можно будет отследить очаги возможного заражения.
В регистрационной форме, к слову, есть и такое обязательство, которое должен взять на себя зритель: «При посещении мероприятия я буду носить защитную маску, закрывающую нос и рот (ограничение не касается людей с ограниченными возможностями, которые не могут носить средства защиты полости рта и носа по состоянию здоровья или чьё ношение может представлять опасность для здоровья этого человека) и буду держаться на расстоянии не менее 1 метра от других людей (кроме родственников), а при малейших признаках заболевания верхних дыхательных путей (лихорадка, кашель, затруднённое дыхание и т. д.) я не поеду на место проведения мероприятия».
Боитесь на заметку попасть, сходите на аукцион известной литовской исполнительницы
Dovile Rimkevičiūte-Stella, которая выставила на аукцион свою невинность.
Это безопасно!!!