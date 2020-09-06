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Увезли … лето
Летний сезон завершился, поэтому со столичной Лукишкской площади во вторник начали убирать пляж «Open Beach», весьма неоднозначно воспринятый обществом. Песок в среду увезли на другие вильнюсские пляжи.
Критики пляжа были резки в высказываниях в адрес инициаторов этого проекта, в то же время было немало и тех, кому такая идея понравилась.
«Этот проект, направленный на поощрение туризма, несомненно, стал одним из самых ярких событий минувшего лета в Литве. Он создавал прекрасное настроение жителям и гостям Вильнюса, помог сбросить немало масок в политике и, к сожалению, доказал, как легко раскачать корабль нашего государства. К счастью, пляж послал всем информацию о Вильнюсе: что это город, где свобода и радость детей побеждают тиранию бюрократии», - подвёл итог «пляжных» прений мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пресс-релизе, распространённом Вильнюсским городским самоуправлением.
По словам мэра, успех этого пляжа заставляет думать и о других подобных проектах на следующий сезон.
Пляж на площади появился в конце июня как ответ на ограниченную возможность отдыха за границей – так Вильнюс на лето стал курортом с пляжем в самом центре города. Для этого сюда, чтобы засыпать пляж площадью в 1660 кв. метров, привезли 330 кубометров песка.
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: Вильнюс
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234
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