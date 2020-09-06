Увезли … лето 🔊 Воспроизвести



Летний сезон завершился, поэтому со столичной Лукишкской площади во вторник начали убирать пляж «Open Beach», весьма неоднозначно воспринятый обществом. Песок в среду увезли на другие вильнюсские пляжи.



Критики пляжа были резки в высказываниях в адрес инициаторов этого проекта, в то же время было немало и тех, кому такая идея понравилась.



«Этот проект, направленный на поощрение туризма, несомненно, стал одним из самых ярких событий минувшего лета в Литве. Он создавал прекрасное настроение жителям и гостям Вильнюса, помог сбросить немало масок в политике и, к сожалению, доказал, как легко раскачать корабль нашего государства. К счастью, пляж послал всем информацию о Вильнюсе: что это город, где свобода и радость детей побеждают тиранию бюрократии», - подвёл итог «пляжных» прений мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пресс-релизе, распространённом Вильнюсским городским само­управлением.



По словам мэра, успех этого пляжа заставляет думать и о других подобных проектах на следующий сезон.



Пляж на площади появился в конце июня как ответ на ограниченную возможность отдыха за границей – так Вильнюс на лето стал курортом с пляжем в самом центре города. Для этого сюда, чтобы засыпать пляж площадью в 1660 кв. метров, привезли 330 кубометров песка. Критики пляжа были резки в высказываниях в адрес инициаторов этого проекта, в то же время было немало и тех, кому такая идея понравилась.«Этот проект, направленный на поощрение туризма, несомненно, стал одним из самых ярких событий минувшего лета в Литве. Он создавал прекрасное настроение жителям и гостям Вильнюса, помог сбросить немало масок в политике и, к сожалению, доказал, как легко раскачать корабль нашего государства. К счастью, пляж послал всем информацию о Вильнюсе: что это город, где свобода и радость детей побеждают тиранию бюрократии», - подвёл итог «пляжных» прений мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пресс-релизе, распространённом Вильнюсским городским само­управлением.По словам мэра, успех этого пляжа заставляет думать и о других подобных проектах на следующий сезон.Пляж на площади появился в конце июня как ответ на ограниченную возможность отдыха за границей – так Вильнюс на лето стал курортом с пляжем в самом центре города. Для этого сюда, чтобы засыпать пляж площадью в 1660 кв. метров, привезли 330 кубометров песка. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 96 раз Комментарии