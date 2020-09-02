Кулуары Вильнюсской оперы 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсе, в Музее современного искусства «MO», открыта уникальная экспозиция „Из той оперы“ (Iš tos operos). Выставка посвящена тайному, закулисному миру оперного театра – Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera).



Проект „Из той оперы“ представляет из себя вселенную, где посетители смогут в окружении костюмов и декораций детально изучить механизмы оперного театра, которые обычно недосягаемы для зрительского взгляда.



Экспозиция была создана благодаря совместной работе МО музея с Вильнюсской городской оперой (Vilnius City Opera).



Вильнюсская городская опера (Vilnius City Opera) была открыта в 2003 году, свою известность группа независимых артистов получила в 2006 году, представив зрителям спектакль „Богема“ - одну из самых исполняемых опер в мире итальянского композитора Джакомо Пуччини. Проект „Из той оперы“ представляет из себя вселенную, где посетители смогут в окружении костюмов и декораций детально изучить механизмы оперного театра, которые обычно недосягаемы для зрительского взгляда.Экспозиция была создана благодаря совместной работе МО музея с Вильнюсской городской оперой (Vilnius City Opera).Вильнюсская городская опера (Vilnius City Opera) была открыта в 2003 году, свою известность группа независимых артистов получила в 2006 году, представив зрителям спектакль „Богема“ - одну из самых исполняемых опер в мире итальянского композитора Джакомо Пуччини.



Знаменитые представители Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera) - режиссёр Даля Ибельгауптайте (Dalia Ibelhauptaitė), руководитель Литовского государственного симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичюс (Gintaras Rinkevičius) и дизайнер, а также художник по костюмам Юозас Статкявичюс (Juozas Statkevičius) стали первыми людьми, чья совместная работа вызвала интерес у кураторов экспозиции.











Фотограф Миндаугас Мяшкаускас (Mindaugas Meškauskas) известен благодаря работам, которые выполнены в мокрой коллодионной технике. Почти три года художник посвятил встречам с артистами Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera). Каждая фотография дополнялась необычными историями участников. Именно благодаря фотографиям и красочным рассказам появилась идея организовать выставку „Из той оперы“ (Iš tos operos).



Миндаугас Мяшкаускас от себя добавил, что для него "данный проект был разделён на две важные части: это идея и технический момент".



"С точки зрения замысла мне было интересно через фотографии понять, что возьмёт вверх - персонаж или всё-таки останется нетронутый характер солиста. А мокрая коллодионная техника добавила фотографиям мистичности“, - сказал М.Мяшкаускас.



Более того, посетители выставки смогут увидеть элементы работ сценографов Марюса Яцовскиса (Marijus Jacovskis) и Дика Бирдо (Dick Birdo), созданные Ю. Статкявичюсом (Juozas Statkevičius) костюмы, работы мультимедийного художника Римаса Сакалаускаса (Rimas Sakalauskas), а также звуковые, световые и видеоинсталляции.











Директор музея МО Милда Иванаускене (Milda Ivanauskienė) отметила: „Сотрудничество музея МО и Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera) возникло на почве одинаковых ценностей. Вильнюсская городская опера популяризирует такой вид сценического искусства как опера, а музей МО при помощи новых форм актуализирует современное искусство и делает его доступным для всех людей. Это идейное сходство вылилось в создание экспозиции, когда мы экспериментально предлагает посетителям познать закулисный мир оперы“.



Важной задачей для кураторов экспозиции было продемонстрировать не только невидимую сторону оперы, но и отобразить самобытность и оригинальность Вильнюсской городской оперы.



Оперный и театральный режиссёр Даля Ибельгауптайте (Dalia Ibelhauptaitė) добавила следующее: „Мы очень хотели чтобы данная выставка произвела эффект бомбы. Хочется, чтобы люди, увидев её, говорили о ней и о её оригинальности. С помощью экспозиции „Из той оперы“ (Iš tos operos) мы подводим итоги нашей десятилетней работы. Мы переворачиваем страницу и с чистого листа готовимся к работе над новыми необыкновенными проектами“.











Официальное открытие выставки „Из той оперы“ (Iš tos operos) состоится 3 сентября в 18:30. Организаторы мероприятия предлагают первыми познакомиться с экспозицией, а также поучаствовать в открытой дискуссии двух создателей Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera) – Дали Ибельгауптайте (Dalia Ibelhauptaitė) и Гинтараса Ринкявичюса (Gintaras Rinkevičius).



Также в 20:00 пройдёт встреча с солистами Вильнюсской городской оперы (VCO), чья творческая работа покорила главные, мировые сцены. А закроет мероприятие концерт во время которого будут представлены молодые таланты Вильнюсской городской оперы (VCO).



Экспозиция „Из той оперы“ будет (Iš tos operos) будет открыта в МО музее до 10 января 2021 года.



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После грандиозного успеха труппа продолжает экспериментировать и удивлять зрителей. Во время экспозиции посетители смогут увидеть костюмы и декорации из таких опер, как „Фауст“ (Faustas), „Волшебная флейта“ (Užburtoji Fleita), „Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит“ (Svynis Todas), „Пеллеяс и Мелизанда“ (Pelėjas ir Melisanda) и многие другие мистические детали, дополняющие атмосферу выставки.Знаменитые представители Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera) - режиссёр Даля Ибельгауптайте (Dalia Ibelhauptaitė), руководитель Литовского государственного симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичюс (Gintaras Rinkevičius) и дизайнер, а также художник по костюмам Юозас Статкявичюс (Juozas Statkevičius) стали первыми людьми, чья совместная работа вызвала интерес у кураторов экспозиции.Фотограф Миндаугас Мяшкаускас (Mindaugas Meškauskas) известен благодаря работам, которые выполнены в мокрой коллодионной технике. Почти три года художник посвятил встречам с артистами Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera). Каждая фотография дополнялась необычными историями участников. Именно благодаря фотографиям и красочным рассказам появилась идея организовать выставку „Из той оперы“ (Iš tos operos).Миндаугас Мяшкаускас от себя добавил, что для него "данный проект был разделён на две важные части: это идея и технический момент"."С точки зрения замысла мне было интересно через фотографии понять, что возьмёт вверх - персонаж или всё-таки останется нетронутый характер солиста. А мокрая коллодионная техника добавила фотографиям мистичности“, - сказал М.Мяшкаускас.Более того, посетители выставки смогут увидеть элементы работ сценографов Марюса Яцовскиса (Marijus Jacovskis) и Дика Бирдо (Dick Birdo), созданные Ю. Статкявичюсом (Juozas Statkevičius) костюмы, работы мультимедийного художника Римаса Сакалаускаса (Rimas Sakalauskas), а также звуковые, световые и видеоинсталляции.Директор музея МО Милда Иванаускене (Milda Ivanauskienė) отметила: „Сотрудничество музея МО и Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera) возникло на почве одинаковых ценностей. Вильнюсская городская опера популяризирует такой вид сценического искусства как опера, а музей МО при помощи новых форм актуализирует современное искусство и делает его доступным для всех людей. Это идейное сходство вылилось в создание экспозиции, когда мы экспериментально предлагает посетителям познать закулисный мир оперы“.Важной задачей для кураторов экспозиции было продемонстрировать не только невидимую сторону оперы, но и отобразить самобытность и оригинальность Вильнюсской городской оперы.Оперный и театральный режиссёр Даля Ибельгауптайте (Dalia Ibelhauptaitė) добавила следующее: „Мы очень хотели чтобы данная выставка произвела эффект бомбы. Хочется, чтобы люди, увидев её, говорили о ней и о её оригинальности. С помощью экспозиции „Из той оперы“ (Iš tos operos) мы подводим итоги нашей десятилетней работы. Мы переворачиваем страницу и с чистого листа готовимся к работе над новыми необыкновенными проектами“.Официальное открытие выставки „Из той оперы“ (Iš tos operos) состоится 3 сентября в 18:30. Организаторы мероприятия предлагают первыми познакомиться с экспозицией, а также поучаствовать в открытой дискуссии двух создателей Вильнюсской городской оперы (Vilnius City Opera) – Дали Ибельгауптайте (Dalia Ibelhauptaitė) и Гинтараса Ринкявичюса (Gintaras Rinkevičius).Также в 20:00 пройдёт встреча с солистами Вильнюсской городской оперы (VCO), чья творческая работа покорила главные, мировые сцены. А закроет мероприятие концерт во время которого будут представлены молодые таланты Вильнюсской городской оперы (VCO).Экспозиция „Из той оперы“ будет (Iš tos operos) будет открыта в МО музее до 10 января 2021 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: театр Ключевые слова: Vilnius City Opera, Даля Ибельгауптайте, Dalia Ibelhauptaitė — статья прочитана 120 раз Комментарии