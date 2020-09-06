Тут пришла тётя Вера… И предложила определить критерии вмешательства 🔊 Воспроизвести







- Иногда, знаешь ли, так хочется просто помечтать, поискать ответы на чисто риторические вопросы, - заметила на днях тётя Вера, неожиданно меняя тему очередного нашего «чайно-политологического» разговора.



- И что же вы считаете сугубо риторическим вопросом? – не замедлил отозваться я.



- Да взять хотя бы белорусскую тему, фактически заглушившую в последние недели все другие темы, даже коронавирусную. Мы столько всего услышали от высокопоставленных литовских политиков, что поневоле возник вопрос: а почему бы политикам всего мира не взять да договориться, что считать вмешательством в дела другого государства, а что можно назвать лишь безобидной оценкой того, что творится на чужой земле? Нам, обывателям, от этого жилось бы намного проще, - иронично улыбнулась соседка. - Иногда, знаешь ли, так хочется просто помечтать, поискать ответы на чисто риторические вопросы, - заметила на днях тётя Вера, неожиданно меняя тему очередного нашего «чайно-политологического» разговора.- И что же вы считаете сугубо риторическим вопросом? – не замедлил отозваться я.- Да взять хотя бы белорусскую тему, фактически заглушившую в последние недели все другие темы, даже коронавирусную. Мы столько всего услышали от высокопоставленных литовских политиков, что поневоле возник вопрос: а почему бы политикам всего мира не взять да договориться, что считать вмешательством в дела другого государства, а что можно назвать лишь безобидной оценкой того, что творится на чужой земле? Нам, обывателям, от этого жилось бы намного проще, - иронично улыбнулась соседка. - На скользкую дорожку вы ступили, - откликнулся я, всем своим видом показывая, что я, как и все, колеблюсь исключительно вместе с «генеральной линией партии».



- А что тут такого! Мне хотелось бы просто ясности в этом вопросе. А то трудно понять, насколько чужие государства – плохие в этом плане, - пояснила собеседница. – Вот, скажем, Министерство иностранных дел Литвы не преминуло вручить белорусским соседям ноту в связи с тем, что их вертолёт летал над нашей территорией. А когда белорусская сторона вручила литовскому послу ноту в связи с тем, что с нашей территории в сторону соседей была запущена связка воздушных шаров с большим бело-красно-белым флагом, то министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в беседе с журналистом телеканала «Laisvės TV» Ритой Милюте «Tiek žinių: kalba ekspertas», повторённой потом, в частности, и телеканалом «Šiaulių televizija», назвал этот «подарок» белорусам небольшими шариками. И сопроводил свою оценку усмешкой, - сказала народный политолог.



- Помнится, с нашей территории несколько лет назад ещё и самолёт к белорусам прилетал, «отбомбившийся» плюшевыми мишками, - дополнил я коллекцию примеров.



- Вот-вот! И мне почему-то кажется, что наш министр вряд ли бы с такой же усмешкой встретил бы известие о том, что белорусы, воспользовавшись попутным ветром, например, послали на нашу территорию такую же связку шаров с каким-нибудь поздравлением. Не знаю даже, с чем нас они могли бы поздравить… Ну, скажем, с очередной годовщиной закрытия Игналинской АЭС, - нашлась тётя Вера.



- А я как-то читал, что Южная и Северная Кореи до недавнего времени очень любили предаваться подобным занятиям, посылая друг другу различные воздушные «подарки», - блеснул я эрудицией.



- Хороший пример, - похвалила меня соседка, - показывающий, насколько далеко мы ушли от них. Так, может, если не во всемирном масштабе, то хотя бы чисто для себя такой критерий «вмешательства-невмешательства» определить и ясности тем самым для простого люда добавить? Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, министр иностранных дел Литвы, Линас Линкявичюс, «Laisvės TV», Рита Милюте, шарики Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 128 раз Комментарии