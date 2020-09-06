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Как не запутаться в «масочных» требованиях

Из-за угрозы распространения коронавируса в Литве с начала августа вступили в силу требования носить маски в общественных местах. Позже список мест, где надо надевать маски, расширился, и у жителей страны возникло больше вопросов – нужны ли маски только в кафе или и на улице, нужны ли маски, если мероприятие проходит на открытом воздухе, а в нём участвуют всего 10 человек, нужны ли маски на рынках и в спортклубах?

Каждое новое требование было подписано министром здравоохранения и главой центра операций Аурелиюсом Веригой. Неудивительно, что жители начали путаться в новых правилах.

Чтобы жизнь стала легче, Delfi представляет список мест, где защитные маски надевать обязательно.

Торговые места, места предоставления услуг и другой деятельности
ОБЯЗАТЕЛЬНО. По действующему порядку маски надо надевать только в закрытых торговых помещениях и местах предоставления услуг. В масках должны быть продавцы, официанты и клиенты. Маски должны надевать и дети с 6 лет. Иными словами, маски надо надевать в торговых центрах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты и т.д.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. Исключения касаются тех случаев, когда в маске невозможно предоставить услугу, например, когда делают макияж, стригут бороду и т.п. Маски не нужны в спортклубах и в центрах развлечений. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить. На открытых рынках маски также надевать не требуется.

Заведения общепита

ОБЯЗАТЕЛЬНО. В маске надо заходить на территорию заведения - как на улице, так и в помещении. В маске надо оставаться всё время пребывания в кафе, ресторане, баре, клубе и т.д. В масках должны быть и клиенты, и работники.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. Когда ешь и пьёшь. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

Общественный транспорт

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все лица старше 6 лет должны ездить в общественном транспорте в масках - и работники, и пассажиры.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

В аэропорту и в самолёте

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Маски должны надевать все лица старше 6 лет и все находящиеся в аэропорту – работники, пассажиры и другие лица. Маска должна быть на лице всё время.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. Нет обязательного требования находиться в маске во время полёта. Маски в аэропорту могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

Мероприятия

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Маски должны надевать все лица старше 6 лет - и зрители, и организаторы, и участники. Маски обязательны и во время закрытых мероприятий.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. На мероприятиях без масок могут быть исполнители или те, кто выполняет спортивные упражнения. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить, - им рекомендуется надевать щитки.

Спортивные состязания

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Маски должны надевать все зрители старше 6 лет - и в помещении, и на открытом воздухе.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. Маски могут не надевать спортсмены, судьи, инструкторы, организаторы, обслуживающий персонал.

Государственные и муниципальные учреждения и компании

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Маски должны надевать как служащие, так и посетители. Значит, в масках надо приходить как в поликлинику, так и, например, в Службу занятости или Налоговую инспекцию.

ИСКЛЮЧЕНИЯ. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

Образовательные учреждения

ОБЯЗАТЕЛЬНО. В масках должны быть родители, которые приводят детей в детские сады и школы, и принимающий персонал.

В масках надо быть на мероприятиях, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 м.

В масках в общих помещениях (коридорах, столовых, учительской и т.д.) должны быть воспитатели, учителя и другие работники детских садов и школ.

В вузах, профтехучилищах и неформальных учебных заведениях студенты и педагоги должны носить маски везде, если не соблюдается дистанция в 2 м.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ. Маски в классе могут не использовать учителя и дети. Маски могут не надевать педагоги, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Маски могут не надевать приходящие на мероприятия родители, если соблюдается дистанция в 2 м.
ru.delfi.lt
Категории: образование
Ключевые слова: карантин
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234
статья прочитана 151 раз
добавлена сегодня, 6 сентября, 14:20

Комментарии

Екатерина
6 сентября, 16:06
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То что устроили коррумпированные верхи переборщили всё то что было до этого. Иными словами можно сказать это шизофрения или псих больница в действии.
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