Вторая мировая. Размышления 🔊 Воспроизвести 75 лет назад закончилась Вторая мировая война. Самая масштабная, кровопролитная и страшная страница в истории всего человечества. В ней приняли участие в разной форме и степени 80% стран и народов, населявших Землю. Людские потери в этой войне ужасающи – более 70 млн человек, из них менее 25 млн на полях сражений, остальные же потери не военные, то есть просто жертвы – гражданское население.



Если отбросить второстепенные факторы, то основной её причиной явились итоги Первой мировой вой­ны, точнее, положение Германии как проигравшей стороны. Она потеряла часть своих территорий, которые отошли Франции, Бельгии, Польше, Дании, Чехословакии и даже Литве. Немцы практически утратили все свои колонии. На них были возложены многомиллиардные репарации в пользу стран Антанты. Вооружённые силы Германии были сокращены в десятки раз и могли составлять только 100 тысяч солдат в сухопутных вой­сках и 15 тысяч – на море. Причём без авиации и бронетехники, а основная часть оставшихся кораблей ВМФ была передана победителям. Если отбросить второстепенные факторы, то основной её причиной явились итоги Первой мировой вой­ны, точнее, положение Германии как проигравшей стороны. Она потеряла часть своих территорий, которые отошли Франции, Бельгии, Польше, Дании, Чехословакии и даже Литве. Немцы практически утратили все свои колонии. На них были возложены многомиллиардные репарации в пользу стран Антанты. Вооружённые силы Германии были сокращены в десятки раз и могли составлять только 100 тысяч солдат в сухопутных вой­сках и 15 тысяч – на море. Причём без авиации и бронетехники, а основная часть оставшихся кораблей ВМФ была передана победителям. Народ бедствовал, инфляция галопировала. Достаточно сказать, что к концу 1923 года за один доллар давали 150 млн(!) марок. Миллионы бывших солдат и офицеров рейхсвера оказались не у дел. В их среде росли реваншистские настроения, которые вылились в образование айнвонервера – постоянно действующего военного резерва в форме общенациональной милиции. Воспряли и забытые фрайкоры – полувоенные патриотические формирования.



В такой обстановке просто необходимо было какое-то объединяющее движение. Зародышем этого движения оказалась ДАП (Немецкая рабочая партия) – партия воинствующих политиканов, провозглашавших ненависть к Веймарской республике и евреям.



На момент образования этой партии, в январе 1919 года, она насчитывала всего 40 членов. В сентябре 1919 года в ряды ДАП вступил Гитлер, к этому моменту уже признанный оратор. А уже в январе 1920 года ДАП избрала Гитлера своим главным пропагандистом и утвердила предложенные им новую партийную программу и новое название – Немецкая национал-социалистическая рабочая партия (НСДАП).



Вот только одна позиция из программы этой партии: «Только германец, осознающий свою сопричастность германской культурной общности и отождествляющий свою судьбу с судьбой всего народа, может обладать гражданскими правами». То есть все остальные на территории рейха – вне закона?!



А уже это политическое объединение породило вначале штурмовые отряды СА, а потом и самую зловещую организацию ХХ века – СС.



А кто же подпитывал с самого начала нацистское движение в Германии? На этот вопрос отвечает Гвидо Препарата, наш современник, американский историк-экономист, посвятивший 20 лет изучению связей нацистов с деловыми кругами Лондона и Вашингтона: «...на протяжении 15 лет, с 1919 по 1933 год, англосаксонская элита активно вмешивалась в германскую политику, имея намерение создать мракобесное движение, каковое можно было бы впоследствии использовать как пешку в большой геополитической интриге…».



Это же подтвердил на Нюрнбергском процессе министр экономики (1934-1937) рейха Ялмар Шахт, предложив справедливости ради посадить на скамью подсудимых и тех, кто вскормил Третий рейх, упомянув при этом американские корпорации «Дженерал моторс» и «Форд». Это же подтверждает и сам Гитлер, на рабочем столе у которого в 1931 году стоял портрет Генри Форда. Гитлер: «Я считаю его своим вдохновителем». В 1938 году Гитлер наградил Форда Большим крестом Немецкого орла – высшей партийной наградой рейха.



Нюрнбергский трибунал, помимо СС, СД и гестапо, признал преступной организацией только руководящий состав нацистской партии и даже оправдал Ганса Фриче – фашистского пропагандиста, высокопоставленного чиновника министерства Геббельса. Крайне необходимо было признать всю НСДАП преступной организацией, а не ограничиться частичной денацификацией (люстрацией), как это было в оккупационной зоне США. Там многие нацистские функционеры нашли себе работу на государственной службе в ФРГ.



А ведь члены НСДАП разделяли программу и мировоззрение своей партии, и каждый на своём месте проводил её политику, претворял в жизнь идеологию расизма, фашизма и антисемитизма, ставя своей целью создание и утверждение на обширной территории расово чистого арийского государства, в ущерб и за счёт других народов.



Именно эта партия исповедовала расизм – идеализацию нордической расы, антисемитизм и «расовую гигиену». Проводила жёсткую милитаристскую экспансию по всем направлениям с целью обретения жизненного пространства для нордической расы, и в первую очередь для германской нации. Попрала все общечеловеческие принципы и моральные устои ради достижения своей цели – воцарения арийской расы господ.



Именно НСДАП в первую очередь повинна в развязывании Второй мировой войны, унёсшей 70 млн человеческих жизней. Именно эта партия, через которую прошли 8 млн немцев, повинна в истреблении ни в чём не повинных людей и Холокосте.



Сейчас немного о партнёрах-союзниках СССР в той войне. Если брать не только европейский театр военных действий, то надо признать, что до высадки англо-американцев в Нормандии 6 июня 1944 года, то есть до открытия официально признанного Второго фронта, начиная с конца 1942 года союзники вели военные действия в Северной Африке. А с середины 1943 года высадились сначала в Сицилии, потом на Апеннинах. Но по сравнению с советско-германским фронтом это была мышиная возня за печкой.



Второй фронт к моменту его открытия был для англо-американ­цев уже просто необходимостью. В противном случае они бы получили всю Европу просоветскую, да ещё и социалистическую. К концу войны в Вооружённых Силах СССР было более 11 млн человек. Страна производила больше всех вооружения: танков, артиллерии, самолётов. А её армия, возглавляемая талантливыми командующими, имела ни с чем не сравнимый боевой опыт.



Американский ленд-лиз. Для начала переведём это словосочетание на русский: «давать взаймы» и «сдавать в аренду». Типично торгашеский подход к войне, точнее, к своим союзникам. Практически США, условно вступив в войну ещё в декабре 1941 года, откупались материальными поставками, не посылая своих граждан под истребительный огонь немецкой военной машины. Поставляли союзникам, в том числе и СССР, вооружение, технику, продовольствие, сырьё. Причём поставленное, в случае окончания войны, могли забрать обратно, а за уцелевшее и ненужное Штатам, необходимо было заплатить.



Западные историки переоценивают значение поставок по ленд-лизу Советскому Союзу, утверждая, что без них страна бы не выстояла. Советские же исследователи оценивают американскую помощь в 4% от средств, потраченных страной на войну. Возьмём только одну, но важную позицию – самолёты.



За время войны США для СССР изготовили и поставили 11 400 летательных аппаратов. За это же время военная промышленность Союза произвела своих 157 000 самолётов, то есть доля американских в общем числе составляет 6,7%. Долги по ленд-лизу СССР, а потом и РФ выплачивали до 2006 года.



А теперь взглянем на практицизм англо-американцев. Зная, что один из красивейших городов Германии Дрезден войдёт в зону оккупации Красной Армии, союзники столицу Саксонии буквально стёрли с лица земли. Погибло



135 000 человек гражданского населения, включая беженцев. Причём в городе немецких войск почти не было.



Вот выписка из меморандума, с которым английские пилоты были ознакомлены в ночь перед атакой: «…и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС».



Произошло это за два месяца до капитуляции Германии и никакой военной цели не преследовало. В том же 1945 году Кёльн, который отходил к английской зоне оккупации, не бомбили вообще, так как там находились автомобильные заводы Форда.



Ещё более кощунственными по своей жестокости были только атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Одномоментно 6 и 9 августа 1945 года погибли



200 000 человек, ещё 100 000 погибли позже от ожогов и лучевой болезни. Это была не только устрашающая акция США, это были ещё и испытания атомного оружия на населении в условиях города. Причём поражения Японии в войне это преступление не приблизило. Япония капитулировала только после разгрома Квантунской армии в результате Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной Армии с 9 августа по 2 сентября.



А сейчас взглянем на войну, да и на все войны вообще, с философской, даже с человеческой, точки зрения. Всякий нормальный человек хочет прежде всего мира, отсутствия любых войн и вооружённых конфликтов. Хочет какого-то материального благополучия для себя и своих близких, при условии его лояльности к обществу. Хочет гарантированной безопасности в быту и деятельности. Хочет развиваться во всех смыслах и т.д.



Всё это может ему обеспечить только государство, имеющее правовые, экономические и силовые возможности. Поэтому существование государств в обозримом будущем не имеет альтернативы.



Но все государства или группы государств во всём обозримом прошлом и настоящем находятся в состоянии постоянных претензий друг к другу, вызванных, как правило, историческими обидами. Претензии, а иногда и просто желания, зачастую перерастают в дипломатические, экономические, информационные и другие войны. А в худшем случае - в военные конфликты разного уровня и временной протяжённости. В настоящее время поводами к этим конфликтам являются природные ресурсы, в основном углеводороды. И за все потрясения расплачиваются народы своим благосостоянием, своим благополучием, своими жизнями или жизнями своих близких.



А для поддержания существующего положения пропагандистские аппараты государств, не жалея усилий, стремятся культивировать в умах граждан патриотизм, самосознание, идеи исторической исключительности и правоты своего народа, а иногда и его превосходства над другими народами. И всё это власти делают лишь для того, чтобы оправдать свою легитимность.



Возьмём для примера Первую мировую войну. Два венценосных родственника, идя на поводу у своих амбиций, послали сотни тысяч своих подданных убивать друг друга. Ну что плохого сделал российский крестьянин немецкому рабочему, а немецкий земледелец русскому мещанину? Какая у них вражда? Что им делить? Почему они должны убивать друг друга, да ещё и гордиться этим?



Половина военных конфликтов и войн вызвана неспособностью или нежеланием политических верхов договориться. Вторая половина – это потакание тех же верхов своим властным амбициям – хочу, чтобы было моё (территории, народы, ресурсы), мол, радею за отечество. И поэтому посылаю на смерть тысячи и тысячи своих граждан. Причём молодых и здоровых, чьих-то сыновей, отцов и братьев.



Тут уместен и показателен политический цинизм Наполеона: «Нужно перейти границу и занять территорию, а потом историки найдут десятки причин, чтобы оправдать это».



На этом фоне показательно покаяние немцев. Если после Первой мировой они пылали духом реваншизма-милитаризма, то после Второй, два раза наступив на те же грабли, они остыли -



их сознание перевернулось. И как утверждает немецкий историк Роберт Майер, немцы признали вину за развязывание Второй мировой и преступления нацистов. И это главный нравственный мотив школьных немецких учебников истории.



Надо надеяться, что в ближайшем будущем третья мировая вой­на невозможна. Хватит человечеству и первых двух… Александр ВОЛОСКОВ, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 142 раза Комментарии