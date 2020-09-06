Вторая мировая. Размышления

Если отбросить второстепенные факторы, то основной её причиной явились итоги Первой мировой войны, точнее, положение Германии как проигравшей стороны. Она потеряла часть своих территорий, которые отошли Франции, Бельгии, Польше, Дании, Чехословакии и даже Литве. Немцы практически утратили все свои колонии. На них были возложены многомиллиардные репарации в пользу стран Антанты. Вооружённые силы Германии были сокращены в десятки раз и могли составлять только 100 тысяч солдат в сухопутных войсках и 15 тысяч – на море. Причём без авиации и бронетехники, а основная часть оставшихся кораблей ВМФ была передана победителям.
Народ бедствовал, инфляция галопировала. Достаточно сказать, что к концу 1923 года за один доллар давали 150 млн(!) марок. Миллионы бывших солдат и офицеров рейхсвера оказались не у дел. В их среде росли реваншистские настроения, которые вылились в образование айнвонервера – постоянно действующего военного резерва в форме общенациональной милиции. Воспряли и забытые фрайкоры – полувоенные патриотические формирования.
В такой обстановке просто необходимо было какое-то объединяющее движение. Зародышем этого движения оказалась ДАП (Немецкая рабочая партия) – партия воинствующих политиканов, провозглашавших ненависть к Веймарской республике и евреям.
На момент образования этой партии, в январе 1919 года, она насчитывала всего 40 членов. В сентябре 1919 года в ряды ДАП вступил Гитлер, к этому моменту уже признанный оратор. А уже в январе 1920 года ДАП избрала Гитлера своим главным пропагандистом и утвердила предложенные им новую партийную программу и новое название – Немецкая национал-социалистическая рабочая партия (НСДАП).
Вот только одна позиция из программы этой партии: «Только германец, осознающий свою сопричастность германской культурной общности и отождествляющий свою судьбу с судьбой всего народа, может обладать гражданскими правами». То есть все остальные на территории рейха – вне закона?!
А уже это политическое объединение породило вначале штурмовые отряды СА, а потом и самую зловещую организацию ХХ века – СС.
А кто же подпитывал с самого начала нацистское движение в Германии? На этот вопрос отвечает Гвидо Препарата, наш современник, американский историк-экономист, посвятивший 20 лет изучению связей нацистов с деловыми кругами Лондона и Вашингтона: «...на протяжении 15 лет, с 1919 по 1933 год, англосаксонская элита активно вмешивалась в германскую политику, имея намерение создать мракобесное движение, каковое можно было бы впоследствии использовать как пешку в большой геополитической интриге…».
Это же подтвердил на Нюрнбергском процессе министр экономики (1934-1937) рейха Ялмар Шахт, предложив справедливости ради посадить на скамью подсудимых и тех, кто вскормил Третий рейх, упомянув при этом американские корпорации «Дженерал моторс» и «Форд». Это же подтверждает и сам Гитлер, на рабочем столе у которого в 1931 году стоял портрет Генри Форда. Гитлер: «Я считаю его своим вдохновителем». В 1938 году Гитлер наградил Форда Большим крестом Немецкого орла – высшей партийной наградой рейха.
Нюрнбергский трибунал, помимо СС, СД и гестапо, признал преступной организацией только руководящий состав нацистской партии и даже оправдал Ганса Фриче – фашистского пропагандиста, высокопоставленного чиновника министерства Геббельса. Крайне необходимо было признать всю НСДАП преступной организацией, а не ограничиться частичной денацификацией (люстрацией), как это было в оккупационной зоне США. Там многие нацистские функционеры нашли себе работу на государственной службе в ФРГ.
А ведь члены НСДАП разделяли программу и мировоззрение своей партии, и каждый на своём месте проводил её политику, претворял в жизнь идеологию расизма, фашизма и антисемитизма, ставя своей целью создание и утверждение на обширной территории расово чистого арийского государства, в ущерб и за счёт других народов.
Именно эта партия исповедовала расизм – идеализацию нордической расы, антисемитизм и «расовую гигиену». Проводила жёсткую милитаристскую экспансию по всем направлениям с целью обретения жизненного пространства для нордической расы, и в первую очередь для германской нации. Попрала все общечеловеческие принципы и моральные устои ради достижения своей цели – воцарения арийской расы господ.
Именно НСДАП в первую очередь повинна в развязывании Второй мировой войны, унёсшей 70 млн человеческих жизней. Именно эта партия, через которую прошли 8 млн немцев, повинна в истреблении ни в чём не повинных людей и Холокосте.
Сейчас немного о партнёрах-союзниках СССР в той войне. Если брать не только европейский театр военных действий, то надо признать, что до высадки англо-американцев в Нормандии 6 июня 1944 года, то есть до открытия официально признанного Второго фронта, начиная с конца 1942 года союзники вели военные действия в Северной Африке. А с середины 1943 года высадились сначала в Сицилии, потом на Апеннинах. Но по сравнению с советско-германским фронтом это была мышиная возня за печкой.
Второй фронт к моменту его открытия был для англо-американцев уже просто необходимостью. В противном случае они бы получили всю Европу просоветскую, да ещё и социалистическую. К концу войны в Вооружённых Силах СССР было более 11 млн человек. Страна производила больше всех вооружения: танков, артиллерии, самолётов. А её армия, возглавляемая талантливыми командующими, имела ни с чем не сравнимый боевой опыт.
Американский ленд-лиз. Для начала переведём это словосочетание на русский: «давать взаймы» и «сдавать в аренду». Типично торгашеский подход к войне, точнее, к своим союзникам. Практически США, условно вступив в войну ещё в декабре 1941 года, откупались материальными поставками, не посылая своих граждан под истребительный огонь немецкой военной машины. Поставляли союзникам, в том числе и СССР, вооружение, технику, продовольствие, сырьё. Причём поставленное, в случае окончания войны, могли забрать обратно, а за уцелевшее и ненужное Штатам, необходимо было заплатить.
Западные историки переоценивают значение поставок по ленд-лизу Советскому Союзу, утверждая, что без них страна бы не выстояла. Советские же исследователи оценивают американскую помощь в 4% от средств, потраченных страной на войну. Возьмём только одну, но важную позицию – самолёты.
За время войны США для СССР изготовили и поставили 11 400 летательных аппаратов. За это же время военная промышленность Союза произвела своих 157 000 самолётов, то есть доля американских в общем числе составляет 6,7%. Долги по ленд-лизу СССР, а потом и РФ выплачивали до 2006 года.
А теперь взглянем на практицизм англо-американцев. Зная, что один из красивейших городов Германии Дрезден войдёт в зону оккупации Красной Армии, союзники столицу Саксонии буквально стёрли с лица земли. Погибло
135 000 человек гражданского населения, включая беженцев. Причём в городе немецких войск почти не было.
Вот выписка из меморандума, с которым английские пилоты были ознакомлены в ночь перед атакой: «…и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС».
Произошло это за два месяца до капитуляции Германии и никакой военной цели не преследовало. В том же 1945 году Кёльн, который отходил к английской зоне оккупации, не бомбили вообще, так как там находились автомобильные заводы Форда.
Ещё более кощунственными по своей жестокости были только атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Одномоментно 6 и 9 августа 1945 года погибли
200 000 человек, ещё 100 000 погибли позже от ожогов и лучевой болезни. Это была не только устрашающая акция США, это были ещё и испытания атомного оружия на населении в условиях города. Причём поражения Японии в войне это преступление не приблизило. Япония капитулировала только после разгрома Квантунской армии в результате Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной Армии с 9 августа по 2 сентября.
А сейчас взглянем на войну, да и на все войны вообще, с философской, даже с человеческой, точки зрения. Всякий нормальный человек хочет прежде всего мира, отсутствия любых войн и вооружённых конфликтов. Хочет какого-то материального благополучия для себя и своих близких, при условии его лояльности к обществу. Хочет гарантированной безопасности в быту и деятельности. Хочет развиваться во всех смыслах и т.д.
Всё это может ему обеспечить только государство, имеющее правовые, экономические и силовые возможности. Поэтому существование государств в обозримом будущем не имеет альтернативы.
Но все государства или группы государств во всём обозримом прошлом и настоящем находятся в состоянии постоянных претензий друг к другу, вызванных, как правило, историческими обидами. Претензии, а иногда и просто желания, зачастую перерастают в дипломатические, экономические, информационные и другие войны. А в худшем случае - в военные конфликты разного уровня и временной протяжённости. В настоящее время поводами к этим конфликтам являются природные ресурсы, в основном углеводороды. И за все потрясения расплачиваются народы своим благосостоянием, своим благополучием, своими жизнями или жизнями своих близких.
А для поддержания существующего положения пропагандистские аппараты государств, не жалея усилий, стремятся культивировать в умах граждан патриотизм, самосознание, идеи исторической исключительности и правоты своего народа, а иногда и его превосходства над другими народами. И всё это власти делают лишь для того, чтобы оправдать свою легитимность.
Возьмём для примера Первую мировую войну. Два венценосных родственника, идя на поводу у своих амбиций, послали сотни тысяч своих подданных убивать друг друга. Ну что плохого сделал российский крестьянин немецкому рабочему, а немецкий земледелец русскому мещанину? Какая у них вражда? Что им делить? Почему они должны убивать друг друга, да ещё и гордиться этим?
Половина военных конфликтов и войн вызвана неспособностью или нежеланием политических верхов договориться. Вторая половина – это потакание тех же верхов своим властным амбициям – хочу, чтобы было моё (территории, народы, ресурсы), мол, радею за отечество. И поэтому посылаю на смерть тысячи и тысячи своих граждан. Причём молодых и здоровых, чьих-то сыновей, отцов и братьев.
Тут уместен и показателен политический цинизм Наполеона: «Нужно перейти границу и занять территорию, а потом историки найдут десятки причин, чтобы оправдать это».
На этом фоне показательно покаяние немцев. Если после Первой мировой они пылали духом реваншизма-милитаризма, то после Второй, два раза наступив на те же грабли, они остыли -
их сознание перевернулось. И как утверждает немецкий историк Роберт Майер, немцы признали вину за развязывание Второй мировой и преступления нацистов. И это главный нравственный мотив школьных немецких учебников истории.
Надо надеяться, что в ближайшем будущем третья мировая война невозможна. Хватит человечеству и первых двух…
В такой обстановке просто необходимо было какое-то объединяющее движение. Зародышем этого движения оказалась ДАП (Немецкая рабочая партия) – партия воинствующих политиканов, провозглашавших ненависть к Веймарской республике и евреям.
На момент образования этой партии, в январе 1919 года, она насчитывала всего 40 членов. В сентябре 1919 года в ряды ДАП вступил Гитлер, к этому моменту уже признанный оратор. А уже в январе 1920 года ДАП избрала Гитлера своим главным пропагандистом и утвердила предложенные им новую партийную программу и новое название – Немецкая национал-социалистическая рабочая партия (НСДАП).
Вот только одна позиция из программы этой партии: «Только германец, осознающий свою сопричастность германской культурной общности и отождествляющий свою судьбу с судьбой всего народа, может обладать гражданскими правами». То есть все остальные на территории рейха – вне закона?!
А уже это политическое объединение породило вначале штурмовые отряды СА, а потом и самую зловещую организацию ХХ века – СС.
А кто же подпитывал с самого начала нацистское движение в Германии? На этот вопрос отвечает Гвидо Препарата, наш современник, американский историк-экономист, посвятивший 20 лет изучению связей нацистов с деловыми кругами Лондона и Вашингтона: «...на протяжении 15 лет, с 1919 по 1933 год, англосаксонская элита активно вмешивалась в германскую политику, имея намерение создать мракобесное движение, каковое можно было бы впоследствии использовать как пешку в большой геополитической интриге…».
Это же подтвердил на Нюрнбергском процессе министр экономики (1934-1937) рейха Ялмар Шахт, предложив справедливости ради посадить на скамью подсудимых и тех, кто вскормил Третий рейх, упомянув при этом американские корпорации «Дженерал моторс» и «Форд». Это же подтверждает и сам Гитлер, на рабочем столе у которого в 1931 году стоял портрет Генри Форда. Гитлер: «Я считаю его своим вдохновителем». В 1938 году Гитлер наградил Форда Большим крестом Немецкого орла – высшей партийной наградой рейха.
Нюрнбергский трибунал, помимо СС, СД и гестапо, признал преступной организацией только руководящий состав нацистской партии и даже оправдал Ганса Фриче – фашистского пропагандиста, высокопоставленного чиновника министерства Геббельса. Крайне необходимо было признать всю НСДАП преступной организацией, а не ограничиться частичной денацификацией (люстрацией), как это было в оккупационной зоне США. Там многие нацистские функционеры нашли себе работу на государственной службе в ФРГ.
А ведь члены НСДАП разделяли программу и мировоззрение своей партии, и каждый на своём месте проводил её политику, претворял в жизнь идеологию расизма, фашизма и антисемитизма, ставя своей целью создание и утверждение на обширной территории расово чистого арийского государства, в ущерб и за счёт других народов.
Именно эта партия исповедовала расизм – идеализацию нордической расы, антисемитизм и «расовую гигиену». Проводила жёсткую милитаристскую экспансию по всем направлениям с целью обретения жизненного пространства для нордической расы, и в первую очередь для германской нации. Попрала все общечеловеческие принципы и моральные устои ради достижения своей цели – воцарения арийской расы господ.
Именно НСДАП в первую очередь повинна в развязывании Второй мировой войны, унёсшей 70 млн человеческих жизней. Именно эта партия, через которую прошли 8 млн немцев, повинна в истреблении ни в чём не повинных людей и Холокосте.
Сейчас немного о партнёрах-союзниках СССР в той войне. Если брать не только европейский театр военных действий, то надо признать, что до высадки англо-американцев в Нормандии 6 июня 1944 года, то есть до открытия официально признанного Второго фронта, начиная с конца 1942 года союзники вели военные действия в Северной Африке. А с середины 1943 года высадились сначала в Сицилии, потом на Апеннинах. Но по сравнению с советско-германским фронтом это была мышиная возня за печкой.
Второй фронт к моменту его открытия был для англо-американцев уже просто необходимостью. В противном случае они бы получили всю Европу просоветскую, да ещё и социалистическую. К концу войны в Вооружённых Силах СССР было более 11 млн человек. Страна производила больше всех вооружения: танков, артиллерии, самолётов. А её армия, возглавляемая талантливыми командующими, имела ни с чем не сравнимый боевой опыт.
Американский ленд-лиз. Для начала переведём это словосочетание на русский: «давать взаймы» и «сдавать в аренду». Типично торгашеский подход к войне, точнее, к своим союзникам. Практически США, условно вступив в войну ещё в декабре 1941 года, откупались материальными поставками, не посылая своих граждан под истребительный огонь немецкой военной машины. Поставляли союзникам, в том числе и СССР, вооружение, технику, продовольствие, сырьё. Причём поставленное, в случае окончания войны, могли забрать обратно, а за уцелевшее и ненужное Штатам, необходимо было заплатить.
Западные историки переоценивают значение поставок по ленд-лизу Советскому Союзу, утверждая, что без них страна бы не выстояла. Советские же исследователи оценивают американскую помощь в 4% от средств, потраченных страной на войну. Возьмём только одну, но важную позицию – самолёты.
За время войны США для СССР изготовили и поставили 11 400 летательных аппаратов. За это же время военная промышленность Союза произвела своих 157 000 самолётов, то есть доля американских в общем числе составляет 6,7%. Долги по ленд-лизу СССР, а потом и РФ выплачивали до 2006 года.
А теперь взглянем на практицизм англо-американцев. Зная, что один из красивейших городов Германии Дрезден войдёт в зону оккупации Красной Армии, союзники столицу Саксонии буквально стёрли с лица земли. Погибло
135 000 человек гражданского населения, включая беженцев. Причём в городе немецких войск почти не было.
Вот выписка из меморандума, с которым английские пилоты были ознакомлены в ночь перед атакой: «…и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС».
Произошло это за два месяца до капитуляции Германии и никакой военной цели не преследовало. В том же 1945 году Кёльн, который отходил к английской зоне оккупации, не бомбили вообще, так как там находились автомобильные заводы Форда.
Ещё более кощунственными по своей жестокости были только атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Одномоментно 6 и 9 августа 1945 года погибли
200 000 человек, ещё 100 000 погибли позже от ожогов и лучевой болезни. Это была не только устрашающая акция США, это были ещё и испытания атомного оружия на населении в условиях города. Причём поражения Японии в войне это преступление не приблизило. Япония капитулировала только после разгрома Квантунской армии в результате Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной Армии с 9 августа по 2 сентября.
А сейчас взглянем на войну, да и на все войны вообще, с философской, даже с человеческой, точки зрения. Всякий нормальный человек хочет прежде всего мира, отсутствия любых войн и вооружённых конфликтов. Хочет какого-то материального благополучия для себя и своих близких, при условии его лояльности к обществу. Хочет гарантированной безопасности в быту и деятельности. Хочет развиваться во всех смыслах и т.д.
Всё это может ему обеспечить только государство, имеющее правовые, экономические и силовые возможности. Поэтому существование государств в обозримом будущем не имеет альтернативы.
Но все государства или группы государств во всём обозримом прошлом и настоящем находятся в состоянии постоянных претензий друг к другу, вызванных, как правило, историческими обидами. Претензии, а иногда и просто желания, зачастую перерастают в дипломатические, экономические, информационные и другие войны. А в худшем случае - в военные конфликты разного уровня и временной протяжённости. В настоящее время поводами к этим конфликтам являются природные ресурсы, в основном углеводороды. И за все потрясения расплачиваются народы своим благосостоянием, своим благополучием, своими жизнями или жизнями своих близких.
А для поддержания существующего положения пропагандистские аппараты государств, не жалея усилий, стремятся культивировать в умах граждан патриотизм, самосознание, идеи исторической исключительности и правоты своего народа, а иногда и его превосходства над другими народами. И всё это власти делают лишь для того, чтобы оправдать свою легитимность.
Возьмём для примера Первую мировую войну. Два венценосных родственника, идя на поводу у своих амбиций, послали сотни тысяч своих подданных убивать друг друга. Ну что плохого сделал российский крестьянин немецкому рабочему, а немецкий земледелец русскому мещанину? Какая у них вражда? Что им делить? Почему они должны убивать друг друга, да ещё и гордиться этим?
Половина военных конфликтов и войн вызвана неспособностью или нежеланием политических верхов договориться. Вторая половина – это потакание тех же верхов своим властным амбициям – хочу, чтобы было моё (территории, народы, ресурсы), мол, радею за отечество. И поэтому посылаю на смерть тысячи и тысячи своих граждан. Причём молодых и здоровых, чьих-то сыновей, отцов и братьев.
Тут уместен и показателен политический цинизм Наполеона: «Нужно перейти границу и занять территорию, а потом историки найдут десятки причин, чтобы оправдать это».
На этом фоне показательно покаяние немцев. Если после Первой мировой они пылали духом реваншизма-милитаризма, то после Второй, два раза наступив на те же грабли, они остыли -
их сознание перевернулось. И как утверждает немецкий историк Роберт Майер, немцы признали вину за развязывание Второй мировой и преступления нацистов. И это главный нравственный мотив школьных немецких учебников истории.
Надо надеяться, что в ближайшем будущем третья мировая война невозможна. Хватит человечеству и первых двух…