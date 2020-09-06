Санкции - на санкции? 🔊 Воспроизвести Белоруссия ответит собственными санкциями на санкционные ограничения со стороны некоторых стран. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 28 августа во время посещения предприятия в Орше.



Он пригрозил, что Польше и Литве, чьи самолёты через Беларусь летали в Китай и Россию, придётся осуществлять полёты через Балтийское или Чёрное море. Лукашенко также высказался за ограничения на санкционную продукцию, в отношении которой Россия ввела эмбарго.



«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами…», – приводит слова Лукашенко БелТА.



Белорусский лидер заявил, что предложил переориентировать все торговые потоки с литовских портов на другие, и напомнил, что Литва формирует до 30% бюджета за счёт потока белорусских грузов. Он пригрозил, что Польше и Литве, чьи самолёты через Беларусь летали в Китай и Россию, придётся осуществлять полёты через Балтийское или Чёрное море. Лукашенко также высказался за ограничения на санкционную продукцию, в отношении которой Россия ввела эмбарго.«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами…», – приводит слова Лукашенко БелТА.Белорусский лидер заявил, что предложил переориентировать все торговые потоки с литовских портов на другие, и напомнил, что Литва формирует до 30% бюджета за счёт потока белорусских грузов. Поставим на место. Мы им покажем, что такое санкции», – добавил он.



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Если Александр Лукашенко решит перейти от слов к делу, никаких сложностей с перенаправлением торговых потоков из Литвы «на другие маршруты» не возникнет, отметил в беседе с корреспондентом ИА «Regnum» глава агентства «Infranews» Алексей Безбородов.



«В Приморске, Петербурге, других российских портах его давно уже ждут. Все предложения Беларуси сделаны. Если Лукашенко захочет перейти от слов к делу, а не как всегда, то никаких сложностей не возникнет.



Всё упирается в политическое решение белорусских властей, а также в готовность Лукашенко отказаться от тех, скажем, непрямых схем, которые сейчас используются при транзите через Литву», – заявил А.Безбородов.



ИА «Regnum»



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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что ответные санкции, которыми в пятницу угрожал Литве и Польше президент Беларуси Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране.



«Трудно понять, насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам», - написал в соцсети Facebook Саулюс Сквярнялис.



«Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Беларуси», - добавил он.



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После угроз Александра Лукашенко перенаправить белорусские грузы из Клайпеды в другие морские порты в ответ на санкции Вильнюса в отношении минского режима глава Клайпедского порта Альгис Латакас заявил, что в ближайшее время это невозможно. Однако он отметил, что со временем, если будет такое политическое решение, Беларусь может направить грузы в порты Латвии и России.



«Конечно, политически это может случиться, но в любом случае логике здесь не остаётся места. С экономической точки зрения и учитывая характер белорусских грузов, в ближайшем будущем это не может произойти, ведь для этого нужны технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы, целый комплекс предварительных работ», - сказал А.Латакас.



По его мнению, возможно, быстро взять белорусские грузы сможет Латвия, и этот путь будет наиболее привлекательным экономически для Минска.



«Когда-то эти грузы, те же удобрения, ехали через Латвию - через Вентспилс и Ригу, и у них есть такие возможности, но им нужно провести подготовку. Сложно прогнозировать, сколько времени это может занять, если у них будет подобный контракт, они бросят на это все силы, ведь это огромные деньги, если учесть железнодорожные перевозки, и другое», - отметил глава морского порта.



Он также заявил, что направить грузы в российский порт Усть-Луга будет сложнее, там придётся увеличить мощности, кроме того, нужно будет перевозить грузы по железной дороге гораздо дольше. Также он упомянул о теоретической возможности перевозить грузы в Китай через российские порты в Чёрном море.



«То, что есть у белорусов на сегодняшний день (Клайпедский порт. - BNS), - экономически самый лучший и удобный способ для перевозки грузов», - добавил он.



И всё же, если Клайпеда, которую называют неофициальным портом Беларуси, потеряет треть грузов - в год Беларусь через этот порт экспортирует 15 млн тонн, - это, по словам А.Латакаса, будет большой потерей для порта.



Как отметил А.Латакас, крупнейшие покупатели белорусских грузов - из Китая и Бразилии, в эти страны идут крупные суда. Более мелкие идут из Клайпеды в порты Европы.



В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 46,22 млн тонн грузов - на 0,36 млн тонн (0,8%) меньше, чем в 2018 году, когда был достигнут рекорд. По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.



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В понедельник Департамент миграции Литвы обнародовал 30 фамилий должностных лиц Беларуси, в отношении которых введены национальные санкции.



Запрещён въезд в Литву президенту Беларуси Александру Лукашенко, его сыну Виктору, министру и вице-министрам внутренних дел Беларуси, членам Центральной избирательной комиссии.



В списке также значатся нынешний глава администрации А. Лукашенко Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, вице-министры внутренних дел Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и Александр Барсуков, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, генеральный прокурор Александр Конюк.



Попали под санкции и один из руководителей минской милиции Иван Кубраков, сотрудник Министерства юстиции Ирина Целиковец, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и др.



Персонами нон грата объявлены в Литве и все члены Центризбиркома РБ.



Национальные санкции для белорусских должностных лиц, причастных к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении мирных участников протестов, в тот же день, в понедельник, ввели также Латвия и Эстония.



BNS По материалам литовских СМИ Категории: политика Ключевые слова: Беларусь Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 72 раза Комментарии