Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Одиноков



У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает



"Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть "Правый сектор"*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", — уточнил он.



По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок. У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости "Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть "Правый сектор"*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", — уточнил он.По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок. "Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", — добавил министр.



Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.



Протесты в Белоруссии



Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.



Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.



После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.



По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.



*Запрещенная в России экстремистская организация. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Украина, оппозиция, Лукашенко, протесты, экстремисты, боевики География: Белоруссия — статья прочитана 150 раз Комментарии