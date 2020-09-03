Польша откроет авиасообщение с Россией 🔊 Воспроизвести ©depositphotos.com



Варшава подготовила новый список из 44 стран, с которыми авиасообщение будет закрыто из-за пандемии COVID-19. Россию из списка исключили, передает



Среди стран, откуда польские власти запретили принимать самолеты, находятся, в частности, Испания, Израиль, Мальта, США, Румыния, Армения, и Казахстан. Из списка исчезли Китай, Россия и еще несколько государств.



Новое постановление должно действовать до 15 сентября. Исключение из него составят военные полеты и рейсы, которые выполняются с согласия премьера Польши. Варшава подготовила новый список из 44 стран, с которыми авиасообщение будет закрыто из-за пандемии COVID-19. Россию из списка исключили, передает ПРОФИЛЬ со ссылкой на ТАСС.Среди стран, откуда польские власти запретили принимать самолеты, находятся, в частности, Испания, Израиль, Мальта, США, Румыния, Армения, и Казахстан. Из списка исчезли Китай, Россия и еще несколько государств.Новое постановление должно действовать до 15 сентября. Исключение из него составят военные полеты и рейсы, которые выполняются с согласия премьера Польши. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в начале сентября возможно возобновление полетов для россиян еще в несколько зарубежных стран. По его словам, работа ведется конкретно по каждой стране в отдельности.



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Госпредприятие Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы), управляющее Вильнюсским, Каунасским и Палангским аэропортами, из-за коронавирусного кризиса понесло в первом полугодии 1,968 млн евро чистых убытков, между тем за январь-июнь 2019 года оно получило 6,688 млн евро чистой прибыли.



В связи с ограничениями воздушного сообщения весной из-за коронавируса выручка компании в этом году составила всего 11,665 млн евро - наполовину ниже, чем в первом полугодии 2019 года, сообщается в отчете Lietuvos oro uostai за шесть месяцев.



Прибыль Lietuvos oro uostai до уплаты годовых, налогов и отчислений на амортизацию и износ EBITDA в этом году была 1,319 млн евро - в 8,2 раза меньше, чем за шесть месяцев 2019 года (10,811 млн евро), маржа EBITDA составила 11% (в январе-июне прошлого года – 47%).



За шесть месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2019 года в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах число полетов уменьшилось на 48,7% до 15,4 тыс. евро, пассажиропоток сократился на 62,6% до 1,153 мл человек.



Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских полетов 4 апреля. Первые полеты после карантина начались с середины мая.



Lietuvos oro uostai прогнозирует, что из-за коронавируса доходы от деятельности в этом году по сравнению с 2019 годом сократятся на 49%. profile.ru bns.lt Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления, карантин География: Польша — статья прочитана 202 раза Комментарии