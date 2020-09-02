Литва обжалует Пакет мобильности в Суде справедливости ЕС 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы в среду приняло решение обжаловать в Суде справедливости Европейского союза (ЕС) положения Пакета мобильности (ПМ), которые ужесточают деятельность автоперевозчиков.



На совещании в среду кабмин принял такое решение, целью которого явдяется частичная отмена ПМ и двух связанных с ним регламентов Евросоюза (ЕС). Министерство юстиции подготовит иск.



Как отмечает Министерсто транспорта, отдельные положения правовых актов ЕС об обязательном возвращении грузовых автомобилей в государство, где учреждено их предприятие, об ограничениях каботажа, вступлении в силу правил командировок и отдыха водителей в условиях отсутствия соответствующей инфраструктуры не соответствуют политическим и экономическим интересам Литвы, а также негативно скажутся на бизнесе страны.



Едва ли не большинство дискуссий вызывает положение, обязывающее периодически возвращать грузовики в страну их регистрации. Инициаторы новых правил говорит, что это поможет в борьбе с фиктивными предприятиями автоперевозок, которые с целью снижения затрат учреждаются в одном месте, а деятельность осуществляют в другом.



Восточные европейцы говорят, что новый порядок вытеснит транспортные компании периферийных стран с рынка и увеличат загрязнение на дорогах в результате выхлопов. Правительство Литвы в среду приняло решение обжаловать в Суде справедливости Европейского союза (ЕС) положения Пакета мобильности (ПМ), которые ужесточают деятельность автоперевозчиков.На совещании в среду кабмин принял такое решение, целью которого явдяется частичная отмена ПМ и двух связанных с ним регламентов Евросоюза (ЕС). Министерство юстиции подготовит иск.Как отмечает Министерсто транспорта, отдельные положения правовых актов ЕС об обязательном возвращении грузовых автомобилей в государство, где учреждено их предприятие, об ограничениях каботажа, вступлении в силу правил командировок и отдыха водителей в условиях отсутствия соответствующей инфраструктуры не соответствуют политическим и экономическим интересам Литвы, а также негативно скажутся на бизнесе страны.Едва ли не большинство дискуссий вызывает положение, обязывающее периодически возвращать грузовики в страну их регистрации. Инициаторы новых правил говорит, что это поможет в борьбе с фиктивными предприятиями автоперевозок, которые с целью снижения затрат учреждаются в одном месте, а деятельность осуществляют в другом.Восточные европейцы говорят, что новый порядок вытеснит транспортные компании периферийных стран с рынка и увеличат загрязнение на дорогах в результате выхлопов. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: суд, ЕС, транспорт, закон, фуры География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии