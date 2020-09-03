Премьер Литвы о санкциях Беларуси и решении КС 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис



Угрозы Беларуси ввести санкции для стран Балтии лишены каких-либо оснований, говорит премьер Саулюс Сквернялис.



"Разумеется, это дело страны, если они видят основания для применения каких-то санкций хотя бы в отношении одного литовского политика или должностного лица, то это их выбор. Сегодня я не вижу никаких оснований для этого", - сказал С. Сквернялис в среду на пресс-конференции.



Министр ИД Беларуси Владимир Макей в среду заявил, что страна уже подготовила ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии и утвердила "черный" список, лицам из которого будет запрещен въезд в Беларусь.



Он отметил, что речь идет о лицах, которые "рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, выступали с соответствующими неприемлемыми политическими заявлениями, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов". Угрозы Беларуси ввести санкции для стран Балтии лишены каких-либо оснований, говорит премьер Саулюс Сквернялис."Разумеется, это дело страны, если они видят основания для применения каких-то санкций хотя бы в отношении одного литовского политика или должностного лица, то это их выбор. Сегодня я не вижу никаких оснований для этого", - сказал С. Сквернялис в среду на пресс-конференции.Министр ИД Беларуси Владимир Макей в среду заявил, что страна уже подготовила ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии и утвердила "черный" список, лицам из которого будет запрещен въезд в Беларусь.Он отметил, что речь идет о лицах, которые "рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, выступали с соответствующими неприемлемыми политическими заявлениями, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов". "Это для нас совершенно неприемлемо, мы расцениваем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - сказал глава белорусской дипломатии. Конкретные фамилии он не указал.



В. Макей сказал, что если другие страны введут санкции для Беларуси, то Минск тоже примет "соответствующие адекватные решения". Глава белорусского МИД также отметил, что лицам, попавшим под санкции, также будет запрещен въезд и в Россию.



В частности, авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что надеется договориться с Россией о перенаправлении транзита белорусских грузов из портов стран Балтии в российские порты.



По словам С. Сквернялиса, к таким угрозам Литва относится "со всей серьезностью", однако он подчеркивает, что это экономически не обоснованное решение, которое причинит больше вреда самой Беларуси.



"Нам следует готовиться, искать пути, чтобы диверсифицировать риски, связанные с таким решением. Я надеюсь, что нашим соседям достанет здравого смысла, чтобы ко всему тому, что там сейчас происходит, не причинять еще и экономические вред своему государству, своим гражданам, своему народу политическими решениями", - сказал премьер.



Страны Балтии на этой неделе ввели санкции для президента Беларуси А. Лукашенко и еще 29 представителей режима, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов. Всем этим лицам на пять лет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.



Евросоюз тоже готовит санкционный список. По данным BNS, в нем сейчас 17 человек, но в нем нет А. Лукашенко. Лицам из списка предполагается не только запретить въезд в страны Сообщества, но и заморозить их имущество.



Премьер Литвы: решение Конституционного суда о полномочиях правительства - странное



Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда (КС) о полномочиях его правительства - странное и принято не ко времени.



"Это решение такое странное, если бы это было очень важно, то это было бы сделано больше года назад и процедура даже была бы повторена, если бы в этом была необходимость", - сказал премьер в среду журналистам.



КС в минувшую пятницу объявил, что в прошлом году при утверждении полномочий правительства премьера С. Сквернялиса была нарушена Конституция, однако кабмин может продолжать работу до конца срока полномочий.



В августе прошлого года сейм наделил правительство полномочиями протокольным постановлением одним голосованием, однако КС констатировал, что парламент должен был применить более длинную процедуру, в ходе которой обсуждается программа правительства.



На основании Конституции после выборов президента в прошлом году С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе.



Повторное наделение правительства полномочиями понадобилось, так как с 2016 года сменилось более половины министров. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, правительство, суд, конституция, жалоба, полномочия География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии