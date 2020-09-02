Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Г. Науседа пригласил президента Финляндии поддержать санкции против Беларуси

Г. Науседа пригласил президента Финляндии поддержать санкции против Беларуси



Во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё в среду литовский президент Гитанас Науседа призвал Финляндию поддержать санкции для белорусских должностных лиц, сообщила пресс-служба президента.

"Президент призвал Финляндию поддержать региональные санкции и санкции Евросоюза (ЕС) для белорусских должностных лиц", - говорится в сообщении.

Г. Науседа также рассказал об инициативах провести безотлагательную дискуссию Совета по правам человека ООН о ситуациис правами человека в Беларуси и инициировать дискуссию Совета Безопасности ООН, чтобы призвать власти Беларуси воздержаться от применения силы, обеспечить соблюдение принципов международного права и прав человека, начать мирный процесс передачи власти.
Президент подчеркнул, что Литва не признает результаты выборов президента Беларуси, так как они были проведены не по принципам демократии и международного права. Он призвал Финляндию действовать сообща со странами Балтии с той целью, чтобы в Беларуси были организованы новые, демократические выборы под наблюдением международных экспертов.

В ходе беседы финский лидер информировал о своих контактах по белорусскому вопросу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

В Беларуси уже четвертую неделю продолжаются протесты против правления Александра Лукашенко и сфальсифицированных результатов выборов.

Литва, Латвия и Эстония в понедельник из-за насилия против демонстрантов и фальсификации результатов выборов ввели национальные санкции для А. Лукашенко и еще 29-и представителей режима - им запрещен въезд в страны Балтии. О введении санкция для минского режима думает и ЕС.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Финляндия, выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Литва
статья прочитана 135 раз
добавлена сегодня, 2 сентября, 17:20

Комментарии

прохожий
2 сентября, 18:31
#
Наш президент категорически против строительства газопровода, Меркель же гарантирует строительство закончить.

Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции для А. Лукашенко и еще 29-и представителей режима , ЕС пока думает.

И таких фактов тьма-тьмущая.

Не понимаю, что творится.
Невольно возникают вопросы:
а есть ли среди стран ЕС единство?
почему ЕС не поддерживают инициативы Литвы?
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка