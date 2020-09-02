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Загрязнение Немана в Литве удалось остановить в рекордно короткие сроки
Специалисты рассказали, что из-за прошедших ливней произошла авария, повлекшая разгерметизацию сточной трубы. В реке Неман загрязнение сточными водами было остановлено за очень короткое время, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Департамента окружающей среды (AAD) Литвы.
Загрязнение началось в воскресенье в районе Друскининкая. Сообщение об этом около 18:30 поступило в AAD. На место сразу выехали сотрудники Департамента и руководители и специалисты Druskininkų vandenys.
Компания привезла необходимое оборудование для герметизации сломанной трубы. По предварительным данным, авария на канализационной трассе произошла из-за ливней, которые вымыли склон.
Сообщается, что в 21:30 того же дня загрязнение уже было устранено.
После изучения отобранных проб воды будет подсчитано, какой объем сточных вод успел уйти в реку и какой ущерб был нанесен окружающей среде.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: загрязнение, ЧП, река, Неман
География: Литва
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