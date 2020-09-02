Загрязнение Немана в Литве удалось остановить в рекордно короткие сроки 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Alesem



Специалисты рассказали, что из-за прошедших ливней произошла авария, повлекшая разгерметизацию сточной трубы. В реке Неман загрязнение сточными водами было остановлено за очень короткое время, сообщает



Загрязнение началось в воскресенье в районе Друскининкая. Сообщение об этом около 18:30 поступило в AAD. На место сразу выехали сотрудники Департамента и руководители и специалисты Druskininkų vandenys.



Компания привезла необходимое оборудование для герметизации сломанной трубы. По предварительным данным, авария на канализационной трассе произошла из-за ливней, которые вымыли склон.



Сообщается, что в 21:30 того же дня загрязнение уже было устранено.



После изучения отобранных проб воды будет подсчитано, какой объем сточных вод успел уйти в реку и какой ущерб был нанесен окружающей среде. Специалисты рассказали, что из-за прошедших ливней произошла авария, повлекшая разгерметизацию сточной трубы. В реке Неман загрязнение сточными водами было остановлено за очень короткое время, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Департамента окружающей среды (AAD) Литвы.Загрязнение началось в воскресенье в районе Друскининкая. Сообщение об этом около 18:30 поступило в AAD. На место сразу выехали сотрудники Департамента и руководители и специалисты Druskininkų vandenys.Компания привезла необходимое оборудование для герметизации сломанной трубы. По предварительным данным, авария на канализационной трассе произошла из-за ливней, которые вымыли склон.Сообщается, что в 21:30 того же дня загрязнение уже было устранено.После изучения отобранных проб воды будет подсчитано, какой объем сточных вод успел уйти в реку и какой ущерб был нанесен окружающей среде. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: загрязнение, ЧП, река, Неман География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии