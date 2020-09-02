Романтический аккорд лета 🔊 Воспроизвести







Замечательным акцентом уходящего лета стал концерт солистки Литовского национального театра оперы и балета певицы Юлии Ступнянек-Каледиене в Вильнюсской картинной галерее. В тот вечер, 25 августа, звучали русские романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина - все те, которые записаны на новом компактном диске певицы, недавно увидевшем свет.



На сцене царили три грации: солистка Юлия Ступнянек-Каледиене, пианистка Нийоле Баранаускайте и ведущая Ирена Жилинскиене.



В тот вечер удивительным образом сочетались торжественное убранство старинного особняка, классические мелодии русских композиторов Глинки, Даргомыжского, Кюи, Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна и Верстовского, поэзия Пушкина, звуки фортепиано, элегантность исполнительниц и, конечно же, бархатный голос певицы. В тот вечер удивительным образом сочетались торжественное убранство старинного особняка, классические мелодии русских композиторов Глинки, Даргомыжского, Кюи, Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна и Верстовского, поэзия Пушкина, звуки фортепиано, элегантность исполнительниц и, конечно же, бархатный голос певицы.



Представлять Юлию нет особой надобности, так как она хорошо известна как в Литве, так и за ее пределами. Солистка сочетает оперную карьеру с концертной деятельностью, преподаёт вокал в Литовской национальной академии музыки и театрального искусства, участвует в фестивалях, является лауреатом и победителем международных конкурсов. Своеобразие голоса певицы, его широкая тесситура и незабываемый тембр позволяют ей с лёгкостью и грацией исполнять самые разнообразные роли от лирических до драматических. Даже в рамках полуторачасового сольного концерта певица продемонстрировала целую палитру оттенков любовной музыкальной лирики. Ведь неслучайно и концерт, и новый диск носят название "Фонтан любви"!



Жанр романса и прост и сложен одновременно. В небольшом, казалось бы, произведении отражается богатая гамма чувств, перед слушателем за несколько минут проходит порой целая жизнь героев. Исполнитель не может спрятаться ни за звучанием симфонического оркестра, на за театральным костюмом. Создание образа заключается в выразительности интонации, в музыкальной динамике, в изяществе театрального жеста. И солистка Юлия Ступнянек-Каледиене, и пианистка Нийоле Баранаускайте в очередной раз убедили публику в том, что им доступно все разнообразие музыкальной экспрессии.



Так, к примеру, в "Молитве" Александра Даргомыжского, которая открыла концерт, главным средством раскрытия настроения стала сдержанная кантилена. В романсе Михаила Глинки "Я здесь, Инезилья", написанном в стиле серенады, в руках солистки откуда ни возьмись вдруг появился веер, которым она управляла не хуже любой испанки и который придал достоверности рассказу о южной страсти.











Два чудесных романса Цезаря Кюи "Царскосельская статуя" и "Сожженное письмо" показали умение певицы и пианистки быстро переходить от игры на полутонах к высотам драматизма. В романсе Петра Чайковского "Соловей" и в "Ночи" Антона Рубинштейна Юлия раскрыла все богатство своих голосовых регистров, от насыщенного низкого до самого высокого. Кстати, второй романс певица исполняла два года назад на сцене Кремлевского дворца съездов в Москве в дуете с Максимом Катыревым в рамках фестиваля "Романсиана".



Истинным украшением программы стал романс или цыганская песня Алексея Верстовского "Старый муж". Это драматичное повествование о супружеской измене, о любви и ненависти. Исполнение песни показало, насколько мгновенны музыкальные и театральные перевоплощения певицы, и что от неги к страсти и от отчаянного веселья к полному презрению всего один шаг!



Юлия - прекрасная актриса: легким жестом, поворотом головы, движением плеча, выражением лица она может донести до зрителя целую гамму чувств, не впадая в излишнюю театральность.



Публика приняла с энтузиастом выступление талантливого дуэта певицы и пианистки и не хотела отпускать их со сцены. На бис были исполнены ещё три романса, включая известное произведение Сергея Рахманинова "В молчании ночи тайной". И уже совсем неожиданно в заключении концерта Юлия спела колыбельную, которую слышала в детстве от своей бабушки, обладавшей прекрасным голосом, чем окончательно завоевала сердца всех присутствовавших.



Следовало бы сказать несколько слов и о ведущей концерта Ирене Жилинскиене, которая прекрасно дополняла музыкальный дуэт. Она упомянула о следах Пушкинской семьи в Литве, рассказала об интересных фактах создания романсов, тем самым создав с самого начала камерную, уютную атмосферу.



Фото Георгия Малковского



Проникновение в дух эпохи было настолько глубоким, что порой казалось, будто все мы, исполнительницы и публика, перенеслись в 19 век, в аристократический салон на прекрасный бал в избранном кругу.Представлять Юлию нет особой надобности, так как она хорошо известна как в Литве, так и за ее пределами. Солистка сочетает оперную карьеру с концертной деятельностью, преподаёт вокал в Литовской национальной академии музыки и театрального искусства, участвует в фестивалях, является лауреатом и победителем международных конкурсов. Своеобразие голоса певицы, его широкая тесситура и незабываемый тембр позволяют ей с лёгкостью и грацией исполнять самые разнообразные роли от лирических до драматических. Даже в рамках полуторачасового сольного концерта певица продемонстрировала целую палитру оттенков любовной музыкальной лирики. Ведь неслучайно и концерт, и новый диск носят название "Фонтан любви"!Жанр романса и прост и сложен одновременно. В небольшом, казалось бы, произведении отражается богатая гамма чувств, перед слушателем за несколько минут проходит порой целая жизнь героев. Исполнитель не может спрятаться ни за звучанием симфонического оркестра, на за театральным костюмом. Создание образа заключается в выразительности интонации, в музыкальной динамике, в изяществе театрального жеста. И солистка Юлия Ступнянек-Каледиене, и пианистка Нийоле Баранаускайте в очередной раз убедили публику в том, что им доступно все разнообразие музыкальной экспрессии.Так, к примеру, в "Молитве" Александра Даргомыжского, которая открыла концерт, главным средством раскрытия настроения стала сдержанная кантилена. В романсе Михаила Глинки "Я здесь, Инезилья", написанном в стиле серенады, в руках солистки откуда ни возьмись вдруг появился веер, которым она управляла не хуже любой испанки и который придал достоверности рассказу о южной страсти.Два чудесных романса Цезаря Кюи "Царскосельская статуя" и "Сожженное письмо" показали умение певицы и пианистки быстро переходить от игры на полутонах к высотам драматизма. В романсе Петра Чайковского "Соловей" и в "Ночи" Антона Рубинштейна Юлия раскрыла все богатство своих голосовых регистров, от насыщенного низкого до самого высокого. Кстати, второй романс певица исполняла два года назад на сцене Кремлевского дворца съездов в Москве в дуете с Максимом Катыревым в рамках фестиваля "Романсиана".Истинным украшением программы стал романс или цыганская песня Алексея Верстовского "Старый муж". Это драматичное повествование о супружеской измене, о любви и ненависти. Исполнение песни показало, насколько мгновенны музыкальные и театральные перевоплощения певицы, и что от неги к страсти и от отчаянного веселья к полному презрению всего один шаг!Юлия - прекрасная актриса: легким жестом, поворотом головы, движением плеча, выражением лица она может донести до зрителя целую гамму чувств, не впадая в излишнюю театральность.Публика приняла с энтузиастом выступление талантливого дуэта певицы и пианистки и не хотела отпускать их со сцены. На бис были исполнены ещё три романса, включая известное произведение Сергея Рахманинова "В молчании ночи тайной". И уже совсем неожиданно в заключении концерта Юлия спела колыбельную, которую слышала в детстве от своей бабушки, обладавшей прекрасным голосом, чем окончательно завоевала сердца всех присутствовавших.Следовало бы сказать несколько слов и о ведущей концерта Ирене Жилинскиене, которая прекрасно дополняла музыкальный дуэт. Она упомянула о следах Пушкинской семьи в Литве, рассказала об интересных фактах создания романсов, тем самым создав с самого начала камерную, уютную атмосферу. Лидия СТАУБ , специально для «Обзора» Категории: Шоу-парк Ключевые слова: Юлия Ступнянек-Каледиене, "Фонтан любви" — статья прочитана 146 раз Комментарии