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Правительство разрешило въезд в Литву детям иностранцев, а также на похороны родных
Правительство в среду разрешило въезд в Литву детям иностранцев из третьих стран, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.
Также беспрепятственно можно будет приезжать на похороны родных.
Предлагая поправки, Министерство внутренних дел отмечает, что с учетом "встречающихся на практике ситуаций" не будут чиниться препятствия для прибытия детей или приемных детей иностранцев, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.
Отмечается, что "на практике участились случаи", когда иностранцы не могут свободно въехать в Литву на похороны родных.
В настоящее время упомянутым категориям иностранцев из третьих стран для въезда в Литву необходимо разрешение правительства.
Отмечается, что исключения в правилах изоляциии, требования по тестированию будут выработаны решениями руководителя по чрезвычайным ситуациям.
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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