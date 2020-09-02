Правительство разрешило въезд в Литву детям иностранцев, а также на похороны родных 🔊 Воспроизвести



Правительство в среду разрешило въезд в Литву детям иностранцев из третьих стран, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.



Также беспрепятственно можно будет приезжать на похороны родных.



Предлагая поправки, Министерство внутренних дел отмечает, что с учетом "встречающихся на практике ситуаций" не будут чиниться препятствия для прибытия детей или приемных детей иностранцев, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.



Отмечается, что "на практике участились случаи", когда иностранцы не могут свободно въехать в Литву на похороны родных.



В настоящее время упомянутым категориям иностранцев из третьих стран для въезда в Литву необходимо разрешение правительства.



Отмечается, что исключения в правилах изоляциии, требования по тестированию будут выработаны решениями руководителя по чрезвычайным ситуациям. Правительство в среду разрешило въезд в Литву детям иностранцев из третьих стран, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.Также беспрепятственно можно будет приезжать на похороны родных.Предлагая поправки, Министерство внутренних дел отмечает, что с учетом "встречающихся на практике ситуаций" не будут чиниться препятствия для прибытия детей или приемных детей иностранцев, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.Отмечается, что "на практике участились случаи", когда иностранцы не могут свободно въехать в Литву на похороны родных.В настоящее время упомянутым категориям иностранцев из третьих стран для въезда в Литву необходимо разрешение правительства.Отмечается, что исключения в правилах изоляциии, требования по тестированию будут выработаны решениями руководителя по чрезвычайным ситуациям. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии