Экономика Литвы: цифры и факты

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Управляющая предприятиями по производству бетона, строительными и торговыми компаниями группа Concretus group приобрела 100% акций компании из Латвии NordBrik.



В пресс-релизе Concretus group сообщается, что этот шаг позволит усилить позиции товарного знака на рынке Латвии. Приобретенная компания NordBrik будет объединена с другим предприянием из Латвии Betono mozaika (рус. бетонная мозаика).



Объединенное предприятие, по мнению Concretus group, станет одним из сильнейших производителей изделий для благоустройства окружающей среды на рынке Латвии.



"Слияние компаний NordBrik и латвийской Betono mozaika усилит позиции компании в Латвии, и позволит предложить клиентам широкий спектр качественных продуктов", - заявил для пресс-релиза глава компании Betono mozaika и председатель совета директоров NordBrik Ромас Венцкус. Управляющая предприятиями по производству бетона, строительными и торговыми компаниями группа Concretus group приобрела 100% акций компании из Латвии NordBrik.В пресс-релизе Concretus group сообщается, что этот шаг позволит усилить позиции товарного знака на рынке Латвии. Приобретенная компания NordBrik будет объединена с другим предприянием из Латвии Betono mozaika (рус. бетонная мозаика).Объединенное предприятие, по мнению Concretus group, станет одним из сильнейших производителей изделий для благоустройства окружающей среды на рынке Латвии."Слияние компаний NordBrik и латвийской Betono mozaika усилит позиции компании в Латвии, и позволит предложить клиентам широкий спектр качественных продуктов", - заявил для пресс-релиза глава компании Betono mozaika и председатель совета директоров NordBrik Ромас Венцкус. Компания Concretus grupe также управляет компаниями Inhus group, Vilniaus aidai, Panevezio gelzbetonis и Betono centras.



В прошлом году консолидированные доходы Concretus group составили 122,389 млн евро - на 15% больше, чем в 2018 году, чистая прибыль увеличилась в два раза - до 18,956 млн евро, по данным отчета компании Центру реестров Литвы.



Акционерами группы являются предприятия Vilnios investicijos, GG Investment и Vilniaus betonas.



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Скандинавская авиакомпания Norwegian Air Shuttle начинает рейсы из Вильнюса в Берген (Норвегия),



Рейсы планируется начать с 3 октября, они будут осуществляться два раза в неделю - в среду и в субботу, сообщили в авикомпании.



В настоящее время Norwegian Air Shuttle уже возобновила прямые рейсы в Осло и Вильнюса и из Паланги. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии