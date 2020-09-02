О коронавирусе в Литве сегодня, 2 сентября 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подверждено 29 новых случаев коронавируса, общее их число составило 2958, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом все еще больны 985 человек, 1874 человека выздоровели.



От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



В изоляции находится 5571 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 195 завозных случаев.



За минувшие сутки сделано 5159 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 648 тыс. 863. За минувшие сутки в Литве подверждено 29 новых случаев коронавируса, общее их число составило 2958, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом все еще больны 985 человек, 1874 человека выздоровели.От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.В изоляции находится 5571 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 195 завозных случаев.За минувшие сутки сделано 5159 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 648 тыс. 863. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 57 раз Комментарии