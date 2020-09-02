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Литва приглашает квалифицированных специалистов и предприятия из Беларуси

фото: lrt.lt


Официальные учреждения и социальные партнеры из Литвы приглашают создающие высокую добавочную стоимость компании и квалифицированных специалистов из сотрясаемой протестами Беларуси переехать в Литву.

Министерство экономики и инноваций утверждает, что в настоящее время проводятся встречи с представителями госучреждений и коммерческих ассоциаций, на которых обсуждаются препятствия, вызовы и предложения, как привлечь квалифицированных специалистов и прогрессивные компании из Беларуси в Литву.

По мнению министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса, специалисты из Беларуси могли бы заполнить бреши в секторе IT Литвы.

"Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу", - заявил в пресс-релизе Р. Синкявичюс.
Хотя в энергетике, производстве удобрений, тяжелой техники и сельском хозяйстве Беларуси доминируют госпредприятия, в последние годы в Минске быстро развивается сектор информационных технологий - в нем по официальным данным работает почти 1,7 тыс. предприятий. Например, белорусская компания Wargaming создала популярную игру World of Tanks.

В середине августа представители сектора информационных технологий обратились к авторитарному лидеру Александру Лукашенко с просьбой провести новые президентские выборы и остановить жестокость на улицах. Если это не будет сделано, компании пригрозили, что переедут в другие страны.

Вот уже несколько недель Беларусь сотрясают протесты, начавшиеся после объявления победы А. Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными, требует новых выборов и освобождения политических заключенных.
BNS
Категории: экономика, политика, технологии, в Европе
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Литва
статья прочитана 256 раз
добавлена сегодня, 2 сентября, 13:30

Комментарии

Губа не дура
2 сентября, 14:36
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Официальные учреждения и социальные партнеры из Литвы приглашают создающие высокую добавочную стоимость компании и квалифицированных специалистов из сотрясаемой протестами Беларуси переехать в Литву.
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прохожий
2 сентября, 15:08
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Никакой политики, только бизнес
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Гость
2 сентября, 16:43
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Это поддержка беларусии? Свиньи...
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