Литва приглашает квалифицированных специалистов и предприятия из Беларуси

Официальные учреждения и социальные партнеры из Литвы приглашают создающие высокую добавочную стоимость компании и квалифицированных специалистов из сотрясаемой протестами Беларуси переехать в Литву.



Министерство экономики и инноваций утверждает, что в настоящее время проводятся встречи с представителями госучреждений и коммерческих ассоциаций, на которых обсуждаются препятствия, вызовы и предложения, как привлечь квалифицированных специалистов и прогрессивные компании из Беларуси в Литву.



По мнению министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса, специалисты из Беларуси могли бы заполнить бреши в секторе IT Литвы.



"Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу", - заявил в пресс-релизе Р. Синкявичюс. Хотя в энергетике, производстве удобрений, тяжелой техники и сельском хозяйстве Беларуси доминируют госпредприятия, в последние годы в Минске быстро развивается сектор информационных технологий - в нем по официальным данным работает почти 1,7 тыс. предприятий. Например, белорусская компания Wargaming создала популярную игру World of Tanks.



В середине августа представители сектора информационных технологий обратились к авторитарному лидеру Александру Лукашенко с просьбой провести новые президентские выборы и остановить жестокость на улицах. Если это не будет сделано, компании пригрозили, что переедут в другие страны.



Вот уже несколько недель Беларусь сотрясают протесты, начавшиеся после объявления победы А. Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными, требует новых выборов и освобождения политических заключенных.