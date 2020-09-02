Шоу квадрокоптеров в ночном небе Петербурга /видео/ 🔊 Воспроизвести



Две тысячи светящихся квадрокоптеров устроили шоу в ночном небе Петербурга, передает



Репетиция была посвящена празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны.



Во вторник, 2 сентября, глубокой ночью небо Петербурга озарилось удивительной иллюминацией. Очевидцы сняли на видео репетицию более двух тысяч квадрокоптеров, которые выстраивались в различные фигуры. Репетиция посвящена празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны.



На кадрах видно, как сначала квадрокоптеры слетаются в звезду Победы, затем в цифру 75, которая находится внутри шара-сферы. После коптеры выстраиваются в голубя, который является символом мира. Две тысячи светящихся квадрокоптеров устроили шоу в ночном небе Петербурга, передает ПитерТВ Репетиция была посвящена празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны.Во вторник, 2 сентября, глубокой ночью небо Петербурга озарилось удивительной иллюминацией. Очевидцы сняли на видео репетицию более двух тысяч квадрокоптеров, которые выстраивались в различные фигуры. Репетиция посвящена празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны.На кадрах видно, как сначала квадрокоптеры слетаются в звезду Победы, затем в цифру 75, которая находится внутри шара-сферы. После коптеры выстраиваются в голубя, который является символом мира.



Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года после разгрома японской армии войсками Советского Союза. Победа над Японией ознаменовала завершение Второй мировой войны.



Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Sanja Murzin)



Само мероприятие с участием беспилотников состоится в четверг, 3 сентября, в 21:00 у малой спортивной арены комплекса "Петровский". Это будет самое масштабное представление дронов по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Организаторы планируют побить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов России. Размер различных фигур будет достигать 600 метров.Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года после разгрома японской армии войсками Советского Союза. Победа над Японией ознаменовала завершение Второй мировой войны. piter.tv Категории: общество, в мире, технологии, история Ключевые слова: война, шоу, свет, квадрокоптеры География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 179 раз Комментарии