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Меркель заявила, что Северный поток — 2 будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал MDR.
Уточняется, что канцлер ФРГ выступила против санкций Штатов во время визита в город Штральзунд.
— Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США, — цитирует телеканал Меркель.
Ранее в Германии заявили, что угрозы американцев о введении ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости".
В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.
Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступает Вашингтон.
life.ru
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А как понимать слова, цитата
"Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель раскритиковал реализацию проекта "Северный поток–2"?