Меркель заявила, что Северный поток — 2 будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США 🔊 Воспроизвести



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница. Об этом сообщает



Уточняется, что канцлер ФРГ выступила против санкций Штатов во время визита в город Штральзунд.



— Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США, — цитирует телеканал Меркель.



Ранее в Германии заявили, что угрозы американцев о введении ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости".



В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.



Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступает Вашингтон. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал MDR.Уточняется, что канцлер ФРГ выступила против санкций Штатов во время визита в город Штральзунд.— Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США, — цитирует телеканал Меркель.Ранее в Германии заявили, что угрозы американцев о введении ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости".В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступает Вашингтон. life.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 227 раз Комментарии