Bloomberg: Tesla продаст акции на сумму около $5 млрд 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/FELIPE TRUEBA



Руководство американской компании Tesla планирует продать акции на сумму около $5 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, передает



Согласно его информации, речь идет о ценных бумагах, которые стали доступны в результате процедуры дробления акций по принципу 5:1, завершившейся 31 августа. Компания достигла соглашения о вторичном размещении акций на бирже с несколькими банками. В общей сложности Tesla постепенно разместит на бирже ценные бумаги на сумму около $5 млрд при нынешней стоимости одной акции около $480 и рыночной капитализации компании в районе $455 млрд. Руководство американской компании Tesla планирует продать акции на сумму около $5 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, передает ТАСС Согласно его информации, речь идет о ценных бумагах, которые стали доступны в результате процедуры дробления акций по принципу 5:1, завершившейся 31 августа. Компания достигла соглашения о вторичном размещении акций на бирже с несколькими банками. В общей сложности Tesla постепенно разместит на бирже ценные бумаги на сумму около $5 млрд при нынешней стоимости одной акции около $480 и рыночной капитализации компании в районе $455 млрд. По подсчетам специалистов Bloomberg, за минувшие 10 лет Tesla заработала более $14 млрд за счет вторичного размещения акций. Последний раз она продала ценные бумаги на сумму около $2 млрд в феврале текущего года. На тот момент они стоили более $700, а к концу августа их стоимость впервые превысила $2 тыс.



Компания Tesla была основана в 2003 году предпринимателем Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. ТАСС Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: биржа, продажа, акции, Tesla — статья прочитана 117 раз Комментарии