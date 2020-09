The Guardian Великобритания : как Европе стоит реагировать теперь, когда ее американский союзник стал враждебно к ней относиться? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Гунеев



Строительство «Северного потока — 2», иранская ядерная сделка, израильско-палестинский конфликт — это лишь небольшой список вопросов, по которым США и ЕС имеют разногласия. При этом администрация Трампа относится к союзникам как к вассалам. Если Трамп победит на выборах в 2020 году, Европе придется столкнуться с новыми санкциями, очередными проявлениями эгоистичной глупости и хамства.



Когда проверенные друзья внезапно вступают в ряды хищников, вероятно, необходимо занять более жесткую позицию — мягкой силы может попросту не хватить



В апреле 1917 года, возвращаясь из ссылки, чтобы встать у руля Русской революции, Владимир Ленин сел на паром из Швеции в Засниц, небольшой городок на северо-востоке Германии, расположенный на побережье Балтийского моря, а затем пересел на поезд, следовавший до Финляндского вокзала в Петрограде, который позже стал Ленинградом, а сегодня называется Санкт-Петербургом. В том историческом контексте эпизод с Засницом оказался мимолетным и незначительным. Но благодаря неуклюжим приятелям Дональда Трампа этот город снова оказался в центре внимания. В апреле 1917 года, возвращаясь из ссылки, чтобы встать у руля Русской революции, Владимир Ленин сел на паром из Швеции в Засниц, небольшой городок на северо-востоке Германии, расположенный на побережье Балтийского моря, а затем пересел на поезд, следовавший до Финляндского вокзала в Петрограде, который позже стал Ленинградом, а сегодня называется Санкт-Петербургом. В том историческом контексте эпизод с Засницом оказался мимолетным и незначительным. Но благодаря неуклюжим приятелям Дональда Трампа этот город снова оказался в центре внимания.



В своем чрезвычайно высокомерном письме, которое было составлено в августе, эти сенаторы заявили, что газопровод «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поставляться в Европу через Германию, представляет собой «серьезную угрозу» для безопасности Соединенных Штатов. Если город Засниц немедленно не прекратит свое участие в этом проекте, он столкнется с «сокрушительными юридическими и экономическими санкциями», которые могут оказаться «фатальными» для экономики этого региона. В отношении компаний, акционеров и работников Засница будут приняты меры по заморозке счетов и будут введены визовые запреты, подобные тем, которые коснулись Северной Кореи и Ирана.



Соединенные Штаты долгое время выступали против строительства «Северного потока — 2», заявляя о том, что этот газопровод увеличит зависимость Европы от России. Берлин долгое время отмахивался от этих заявлений, настаивая на том, что только он может определять свою национальную политику в сотрудничестве с Евросоюзом. Однако вмешательство Круза и его высокомерных приятелей превратило этот вопрос в очередную полномасштабную конфронтацию между Соединенными Штатами и Европой.



Реакция в Заснице и за его пределами оказалась предсказуемо бурной. Американцев тут же обвинили в том, что они относятся к Германии скорее как к врагу или своей колонии, нежели как к союзнику. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) заявил, что такое поведение является отражением фундаментального «неуважения» по отношению к правам и суверенитету Европы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель (Josep Borrell) выразил «глубокую озабоченность в связи с тем, что Соединенные Штаты все чаще используют санкции или угрозы введения санкций против европейских компаний и интересов».



Отношения канцлера Германии Ангелы Меркель с Трампом уже были крайне холодными, что стало результатом множества оскорблений, прозвучавших со стороны американского президента, а также его недавнего весьма странного решения сократить численность американского контингента в Германии, который является ключевым элементом обороны НАТО против России. Теперь же новая ссора может спровоцировать очередной всплеск недовольства в связи с тарифными войнами Трампа, его настойчивым отрицанием проблемы изменения климата и его попытками расколоть Евросоюз, привлекая на свою сторону консервативные восточноевропейские государства.



Растущая склонность Америки к буллингу и запугиванию старых друзей в очередной раз проявила себя в открытом столкновении из-за Ирана, которое произошло на прошлой неделе. Введенные Соединенными Штатами вторичные санкции нанесли вред европейским компаниям, торгующим с Тегераном, но пока так и не заставили Германию, Францию и Соединенное Королевство отказаться от соглашения по иранской ядерной программе, которое было подписано в 2015 году и от которого Трамп пытается избавиться. Поэтому, когда в ООН Соединенные Штаты попытались повторно ввести санкции против Ирана, они встретили всеобщий отпор.



Госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) отреагировал на это классической трамповской истерикой. Европа «встала на сторону аятоллы», заявил он. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт (Kelly Craft) выступила с не менее агрессивными комментариями, обвинив самых верных союзников Америки в том, что те «присоединились к компании террористов». Тот факт, что иранская политика Трампа приводит к противоположному результату, подталкивая Ближний Восток к войне, а Иран — к обретению ядерного оружия, по всей видимости, не имеет никакого значения.



Давайте теперь вспомним об униженном Доминике Раабе (Dominic Raab), министре иностранных дел Великобритании. На прошлой неделе Рааб был в Иерусалиме, где он храбро пытался вновь вынести на обсуждение вопрос о двухгосударственном решении конфликта Израиля и Палестины после того, как Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приложили массу усилий для того, чтобы предать эту тему забвению. Но в ответ на свои усилия Рааб получил публичную выволочку от Нетаньяху и его министров — за Иран. Это было грубо и неуважительно. К несчастью, их грубое поведение является отражением уменьшения влияния Великобритании на международной арене.



Двухгосударственное решение — это еще одна значимая сфера, в которой между Соединенными Штатами и Европой есть разногласия. Но споры возникают и по другим ключевым вопросам. Несмотря на свое стремление «спасти» Европу от русских (и продать Европе дорогой американский газ, добываемый в родном штате сенатора Круза, в Техасе), приятели Трампа продемонстрировали обескураживающее отсутствие интереса к тяжелому положению российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно стал жертвой отравления.



Будь то конфликты на Украине, в Сирии, Ливии или даже протесты в Белоруссии, Трамп прилагает массу усилий для того, чтобы не расстраивать президента Владимира Путина, у которого он, по всей видимости, на крючке. Эти важные вопросы непосредственным образом сказываются на безопасности, процветании и принципах Европы, однако Америка Трампа редко демонстрирует солидарность — зачастую как раз наоборот.



Что делать? Европейские лидеры могут надеяться на победу Джо Байдена (Joe Biden) в ноябре. Но что будет, если снова победит Трамп? Европе придется столкнуться с новыми санкциями, очередными проявлениями эгоистичной глупости и хамства. Ей придется столкнуться со вторым сроком американского президента, враждебно настроенного против Германии, с презрением относящегося к Европе в целом и не умеющего контролировать свои разрушительные инстинкты. НАТО и трансатлантический альянс могут окончательно рухнуть под этим давлением.



Даже если сейчас удастся этого избежать, перспектива подобного кошмара — это веский аргумент в пользу укрепления единой системы безопасности Европы, ее военного и технологического потенциала, а также ее инструментов защиты от экономического и финансового шантажа в духе Засница. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к более тесной интеграции внутри Евросоюза, но Меркель и лидеры других стран пока осторожничают. Тем не менее, как недавно отметила София Беш (Sophia Besch) из Центра европейских реформ, Европа должна быть в состоянии защищать свои геополитические интересы.



Назовите это «стратегической автономией». Или просто выживанием. В мире, где прежде близкие друзья внезапно вступают в ряды хищников, мягкой силы может попросту не хватить.



Европа не сможет положить конец бесчинствам крупных глобальных игроков, если она сама не станет таким игроком. Европейцам необходимо держаться вместе. И то, что Великобритания выбрала именно этот момент для отделения, является огромной трагедией.



