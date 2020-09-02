LRT Литва : Светлана Тихановская в интервью ЛРТ — о новых выборах, русском языке и Крыме 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью LRT. Помимо ситуации в Минске литовский телеканал интересовала позиция Тихановской по Крыму и о статусе русского языка. Напомним, что цель белорусской оппозиции свободные выборы на основании Конституции 1994 года, которая не предусматривает статуса русского языка, как государственного.



«Я думаю, что у господина А. Лукашенко нет морального права баллотироваться на новых выборах, потому что люди преступления уже не простят», — сказала в интервью ЛРТ бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Я думаю, что у господина А. Лукашенко нет морального права баллотироваться на новых выборах, потому что люди преступления уже не простят», — сказала в интервью ЛРТ бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.



Рита Милюте: Что должно произойти в Беларуси, чтобы стало возможно провести свободные выборы?



Светлана Тихановская: Самое главное условие перед проведением новых выборов — это организация новых выборов, это освобождение всех политзаключенных, которые, к сожалению, находятся в тюрьмах Минска и других городов.



— Среди них и ваш муж?



— Да, и мой муж тоже. Это абсолютно невинно осужденные люди, которые сейчас сидят в таких условиях.



— Какой вы видите возможную помощь Европейского Союза?



— Вы знаете, с того времени, как я приехала в Вильнюс, я встречалась и общалась по телефону с очень многими лидерами европейских стран. И мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают страны Европы и страны всего мира. Но я всем говорю, что то, что сейчас происходит в Беларуси — это абсолютно внутренние дела нашей страны, и люди должны сами справиться с тем, что у нас происходит. Но если вдруг так случится, что мы не сможем вывести власть на диалог или случится еще что-то из ряда вон выходящие, а у нас ситуация меняется каждый день и нам придется прибегнуть к медиации европейских стран, наших стран соседей, то мы, конечно, обратимся за этой помощью, когда придет время.



— Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич говорит, что единственный человек, к которому прислушивается Александр Лукашенко, это Владимир Путин. Надеетесь ли вы на то, что Лукашенко прислушается и к лидерам европейских стран?



— Я думаю, что, конечно, это все политика. Конечно, Россия играет большую роль в жизни Беларуси, это нельзя отрицать, но нас также окружают и другие страны, в которых есть свои лидеры, и мы должны быть дружественны с каждым из них.



— Каким вы видите будущее Александр Лукашенко? Видите ли вы его в суде за насилие, примененное в отношении мирных жителей, или сбежавшим в Россию, подобно Виктору Януковичу, или кандидатом на будущих выборах?



— Знаете, это не тот вопрос, который нужно сейчас обсуждать. У нас есть цель — новые честные выборы, а уже как сложится судьба господина Лукашенко, это уже вопрос второй, и многое будет зависеть от него самого. Мы видим цель, мы к ней идем, остальные вопросы второстепенны.



— Но вы представляете его на выборах говорящим, что, люди, вот он я, выберите меня?



— Я думаю, что у господина Александр Лукашенко нет морального права баллотироваться на новых выборах, потому что люди преступления уже не простят. И так как новые выборы будут свободные, открытые, и в них сможет участвовать каждый гражданин республики Беларусь, то все будет зависеть от моральных принципов этого человека. (…)



— В Литве люди хотели бы знать вашу позицию по Крыму. Считаете ли вы, что Крым оккупирован?



— Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым «de jure» украинский, а «de facto» — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас.



Она также озвучила планы о формировании переходного правительства на основе существующего сейчас, и озвучила свою позицию по Крыму.Что должно произойти в Беларуси, чтобы стало возможно провести свободные выборы?Самое главное условие перед проведением новых выборов — это организация новых выборов, это освобождение всех политзаключенных, которые, к сожалению, находятся в тюрьмах Минска и других городов.— Да, и мой муж тоже. Это абсолютно невинно осужденные люди, которые сейчас сидят в таких условиях.— Вы знаете, с того времени, как я приехала в Вильнюс, я встречалась и общалась по телефону с очень многими лидерами европейских стран. И мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают страны Европы и страны всего мира. Но я всем говорю, что то, что сейчас происходит в Беларуси — это абсолютно внутренние дела нашей страны, и люди должны сами справиться с тем, что у нас происходит. Но если вдруг так случится, что мы не сможем вывести власть на диалог или случится еще что-то из ряда вон выходящие, а у нас ситуация меняется каждый день и нам придется прибегнуть к медиации европейских стран, наших стран соседей, то мы, конечно, обратимся за этой помощью, когда придет время.— Я думаю, что, конечно, это все политика. Конечно, Россия играет большую роль в жизни Беларуси, это нельзя отрицать, но нас также окружают и другие страны, в которых есть свои лидеры, и мы должны быть дружественны с каждым из них.— Знаете, это не тот вопрос, который нужно сейчас обсуждать. У нас есть цель — новые честные выборы, а уже как сложится судьба господина Лукашенко, это уже вопрос второй, и многое будет зависеть от него самого. Мы видим цель, мы к ней идем, остальные вопросы второстепенны.— Я думаю, что у господина Александр Лукашенко нет морального права баллотироваться на новых выборах, потому что люди преступления уже не простят. И так как новые выборы будут свободные, открытые, и в них сможет участвовать каждый гражданин республики Беларусь, то все будет зависеть от моральных принципов этого человека. (…)— Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым «de jure» украинский, а «de facto» — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас. inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Литва, тв, оппозиция, Лукашенко, протесты, Тихановская География: Литва — статья прочитана 296 раз Комментарии