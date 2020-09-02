Financial Times Великобритания : Европе нужен новый план для Белоруссии и Восточной Европы 🔊 Воспроизвести Экс-премьер Украины Арсений Яценюк



Евросоюз должен отбросить иллюзии о перезагрузке отношений с Россией и продолжить расширение НАТО на восток, уверен бывший премьер Украины. Вместо перезагрузки он предлагает усилить давление на Россию, а также пересмотреть процесс мирного разрешения вооруженных конфликтов, которые Москва «провоцирует» в регионе.



Гражданское восстание в Белоруссии вызвало широкую поддержку во всем мире. Однако с практической точки зрения сегодня срочно необходима всеобъемлющая новая стратегия Запада в отношении востока Европы, а также тех стран, которые не защищены членством в Евросоюзе и в НАТО. Используемая Западом в настоящее время формула в отношении востока Европы включает в себя положение о поддержании определенной «социальной дистанции», каким бы изощренным ни было политическое обозначение подобного дистанцирования, будь то «соглашение об ассоциации с Евросоюзом», или «восточное партнерство». Гражданское восстание в Белоруссии вызвало широкую поддержку во всем мире. Однако с практической точки зрения сегодня срочно необходима всеобъемлющая новая стратегия Запада в отношении востока Европы, а также тех стран, которые не защищены членством в Евросоюзе и в НАТО. Используемая Западом в настоящее время формула в отношении востока Европы включает в себя положение о поддержании определенной «социальной дистанции», каким бы изощренным ни было политическое обозначение подобного дистанцирования, будь то «соглашение об ассоциации с Евросоюзом», или «восточное партнерство». Восток Европы — очень большой регион, а его восточные границы простираются до Кавказа. Однако, начиная с конца 1980-х годов во всем этом регионе начали происходить процессы, выходящие за рамки обычных. Произошло возрождение национальной идентичности, которое одержало верх над постколониальным наследием; возникло осознание важности гражданских свобод, а также необходимости создания институтов для их поддержки; а еще проводился поиск прогрессивных моделей экономического развития и обеспечения безопасности.



В отличие от Запада Россия имеет цельное представление о нашем регионе и о его важности. В Молдавии, на Украине и в Белоруссии Россия пытается установить эффективный контроль и создать там плацдармы для продвижения своего влияния на запад. Именно таким российскому президенту Владимиру Путину представляется путь к воссозданию Советского Союза, к которому он так стремится.



Не существует волшебного лекарства, которое могло бы должным образом решить «российскую проблему». Однако, будучи реалистом, я считаю, что на самом деле существует последовательность политических шагов, которые можно было бы предпринять. Для реализации этих шагов нужна лишь политическая воля.



Одни только события в Белоруссии, а также возможность того, что эта страна окажется на неопределенное время под влиянием России, требуют действий со стороны Запада и Украины. Настало время действовать, а не колебаться. Следует сказать откровенно: для этого нужно, чтобы Евросоюз переосмыслил свое общее отношение к нашему региону.



Не следует воспринимать ваших ближайших соседей на востоке как часть дружественного, но экзотического восточного партнерства. Вместо этого замените ваш подход «протянутая рука» на подход «рука помощи». На практике это означает, что нужно дать Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине ясный сигнал, что членство в Евросоюзе и в НАТО для них возможно, если будет разработан ясный план по подготовке к вступлению, и этот план будет реалистичным.



В рамках такого подхода Западная Европа должна отказаться от любых иллюзий, которые могут иметься у нее относительно перезагрузки отношений с Россией. Невозможна никакая перезагрузка со страной, которой управляет авторитарный и коррумпированный режим г-на Путина. Вместо того, чтобы пытаться перезагрузить отношения с Россией с помощью дипломатических уловок, более важным и настоятельным следует считать увеличение давления, а также перезагрузку общего процесса мирного разрешения вооруженных конфликтов, которые Москва провоцирует в нашем регионе.



На Украине мы должны отказаться от иллюзии, что можем получить мир в Донбассе, если Крым останется под российской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разделенными. В Донбассе Кремль стремится ограничить активность Украины и Запада с помощью мелких тактических уступок, и делается это в расчете на то, что Киев тоже пойдет на уступки. Однако оккупированные территории Донецка и Луганска не будут свободными до тех пор, пока сам Крым не будет освобожден. Вот это и есть правильная позиция, а не наоборот.



Нужен также более всесторонний подход к мирным процессам в Грузии и Молдавии. Я призываю правительство Украины и его западных партнеров провести встречу на высоком уровне и выработать новый подход к разрешению замороженных конфликтов в нашем регионе. Что касается экономики и бизнеса, то нашему региону нужны инвестиции и финансовая поддержка со стороны западных партнеров, что можно назвать своего рода интервенцией.



Наши страны нужно пригласить к участию в таких проектах стран Евросоюза как «Инициатива трех морей» (Three Seas Initiative), а также в других инфраструктурных проектах. Кроме того, должен быть создан региональный фонд для противодействия антизападной пропаганде и защиты свободы. И, наконец, нам нужна поддержка со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза по поддержке нашего региона в виде общего чувства солидарности.



Для этого я призываю наших партнеров создать на высоком уровне совместную инициативу для защиты свободы и демократии на востоке Европы. Главной целью этой инициативы должно стать создание единого видения того, как нужно наилучшим образом продолжить исторический процесс объединения Европы и освобождения от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения правами человека и народов.



Нам нужен новый план для востока Европы. Это в интересах Восточной Европы, а также всех западных государств, стремящихся сохранить свою собственную стабильность в нестабильном мире.



Автор статьи — бывший премьер-министр Украины, возглавляет сегодня Киевский форум по безопасности (Kyiv Security Forum). inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты, Яценюк — статья прочитана 180 раз Комментарии