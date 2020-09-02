Большинство жителей Риги говорят по-русски. Почему русские партии проиграли там выборы? 🔊 Воспроизвести После ухода Нила Ушакова в Рижской думе начались смутные времена



29 августа в Риге прошли внеочередные выборы, вместе с которыми закончилась эра правления Нила Ушакова и его партии "Согласие". Впервые за 10 лет в коалиции не будет ни одной "русской" партии, а у русских политиков не будет ни одной заметной должности, сообщает 29 августа в Риге прошли внеочередные выборы, вместе с которыми закончилась эра правления Нила Ушакова и его партии "Согласие". Впервые за 10 лет в коалиции не будет ни одной "русской" партии, а у русских политиков не будет ни одной заметной должности, сообщает ВВС



Выборы выиграл либеральный список партий "За развитие/За!" и "Прогрессивные" (18 мест). Министр от партии "За развитие/За!" Юрис Пуце весной отстранил экс-мэра Нила Ушакова от должности мэра. Теперь представители этой партии объявили о создании рижской коалиции, куда не войдут ни "Согласие", ни другие русские партии.



Зато туда войдет "Национальное объединение", которое годами шло на столичные выборы с лозунгом "Сделаем Ригу латышской". В 2020 году у политиков действительно получилось сделать если не Ригу, то как минимум ее политическое руководство не русским. Вопрос - почему именно сейчас.



Рига - последний бастион



Так называемая русская партия "Согласие" - самая большая и самая богатая партия в стране, она выиграла последние национальные выборы и получает максимальное финансирование из госбюджета, которое зависит от количества проголосовавших.



Партия приходит первой на национальных выборах с 2011 года, но еще никогда не была в правящей коалиции парламента. Так называемые латышские партии традиционно критикуют "Согласие" за лояльность к русскому языку и русским избирателям, а также за договор о сотрудничестве с "Единой Россией".



Зато в Риге "Согласие" было у власти на протяжении 11 лет, а мэр города Нил Ушаков долгие годы оставался самым популярным латвийским политиком не только в стране, но и на постсоветском пространстве.



Такая диспропорция между страной и ее столицей оказалась возможна в первую очередь благодаря языковому составу населения. Большинство жителей Латвии говорят на латышском, большинство рижан - на русском.



"У них ("Согласия") в основном русскоязычный избиратель. Самое большое количество голосов, которые они получали, примерно равно количеству человек, которые проголосовали за русский язык [на референдуме 2012 года о предоставлении русскому статуса государственного языка - ред.], это примерно 270 тысяч", - говорит политолог Филипп Раевский.



По его словам, избиратели "Согласия" просто не пришли на выборы, разочаровались, и начали рассасываться по конкурирующим партиям.



Смутные времена



Разочарованию способствовал уход из списка экс-мэра Риги Нила Ушакова. Министр регионального развития Юрис Пуце отстранил его от должности в апреле 2020 года на фоне коррупционного скандала. После этого самый популярный политик "Согласия" был избран в Европарламент и потерял должность председателя партии.



ARTYOM GEODAKYAN/TASS Image caption Нил Ушаков был самым популярным русскоязычным политиком в Латвии. Когда он лишился поста мэра, дела у его партии пошли плохо



В самой Рижской думе после ухода Ушакова начались смутные времена: коалиция развалилась, из "Согласия" вышли депутаты, оно потеряло реальную власть в городе, а сама дума была распущена по причине неспособности собраться на заседания. Это привело к внеочередным выборам в Риге.



За новой рижской предвыборной кампанией Ушаков наблюдал с поста евродепутата, с избирателями общался в основном через "Фейсбук", в призывах был сдержан. Вместо Ушакова список возглавил IT-специалист Константин Чекушин, о котором не только избиратели, но и журналисты знали либо мало, либо ничего.



На выборах в Рижскую думу стартовали 15 списков, некоторые списки состояли из нескольких партий, некоторые партии образовались или раскололись накануне выборов, многие политики поменяли партийную принадлежность уже после начала избирательной кампании. Программы у партий были похожими: ремонты (либо дорог, либо мостов) и деньги (либо пособия, либо зарплаты).



Нет телевизора - нет голосов?



На фоне этой раздробленности и неразберихи "Согласие" осталось без доступа к основному медиаресурсу - Первому балтийскому каналу (транслирует российский "Первый канал"). ПБК - самый популярный русский канал в стране с аудиторией около 8%. Последний новостной выпуск на ПБК вышел 19 марта, когда руководство канала заявило о давлении со стороны властей.



"Конечно, это сыграло роль. ПБК был главный рупор "Согласия". ПБК никогда не стеснялся его поддерживать", - говорит Филипп Раевский.



Русскоязычные СМИ в Латвии поддерживали "русскую" партию "Согласие". Но их влияние оказалось незначительным



Остальные русские СМИ Латвии, если и были готовы симпатизировать Ушакову, не обладали и третью того влияния, которое было у ПБК. В итоге "Согласие" опустило руки.



"Рейтинги были против нас, - говорит Русской службе Би-би-си депутат "Согласия" в Сейме Андрей Клементьев. - Мы знали, что чем ближе к выборам, тем больше будет недовольства и критики в СМИ. Все это происходило в условиях ограниченных возможностей общаться с людьми, мы пытались объяснять, но это было невозможно".



Опустив руки, "Согласие" сэкономило на предвыборной агитации, потратив всего 111 тыс. евро, по этому показателю самая большая и богатая партия оказалась последней из прошедших в Рижскую думу. Согласно данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) "Согласие" не покупало наружную рекламу и рекламу на ТВ, направив деньги на радио и прессу.



Комментируя итоги выборов, Нил Ушаков написал в своем "Фейсбуке": "Многие наши сторонники вчера остались дома. Они разочарованы. Мы в долгу перед вами. [...] Быть супертяжем хорошо. Но иногда для лучшей скорости и реакции приходится сбросить вес".



Конец русских партий?



Теперь, когда "Согласие" потеряло свой единственный крупный бастион - Ригу, эксперты задумались о будущем русских партий как таковых. На выборах в Рижскую думу стартовали четыре русские партии, все они общаются с избирателями в первую очередь на русском языке, прямо или косвенно поднимают вопрос этнической идентичности и включают в списки людей с русскими фамилиями.



Из этих четырех прошли только две - "Согласие" и "Русский союз Латвии". Первая ужалась до 12 мест, вторая получила четыре места. То есть, к национальным выборам в 2022 году в Латвии может не остаться ни одной более или менее влиятельной партии, которая говорила бы с жителями Латвии на русском языке.



Да и говорить, выходит, негде: влиятельные новости на ПБК вряд ли вернутся, а большинство печатных изданий находятся на гране выживания и не обладают нужным влиянием. Филипп Раевский считает, что русские избиратели уже начали рассасываться по латышским партиям, но процесс будет долгим.



"Вопрос - будет ли это [русская партия] большая партия, не будет ли другой партии, которая сможет более удачно представлять избирателя. Избиратель ожидает, что партия не будет вечно сидеть в оппозиции", - считает Раевский. Так называемая русская партия "Согласие" руководила Ригой с 2009 года. На выборах в 2020 году она получила 12 мест из 60. Их бывшим партнерам по коалиции - партии "Честь служить Риге" - досталось пять мест. В сумме - 17, то есть в два раза меньше, чем в 2017 (32 места), 2013 (39 мест) и в 2009 (38 мест) годах.Выборы выиграл либеральный список партий "За развитие/За!" и "Прогрессивные" (18 мест). Министр от партии "За развитие/За!" Юрис Пуце весной отстранил экс-мэра Нила Ушакова от должности мэра. Теперь представители этой партии объявили о создании рижской коалиции, куда не войдут ни "Согласие", ни другие русские партии.Зато туда войдет "Национальное объединение", которое годами шло на столичные выборы с лозунгом "Сделаем Ригу латышской". В 2020 году у политиков действительно получилось сделать если не Ригу, то как минимум ее политическое руководство не русским. Вопрос - почему именно сейчас.Так называемая русская партия "Согласие" - самая большая и самая богатая партия в стране, она выиграла последние национальные выборы и получает максимальное финансирование из госбюджета, которое зависит от количества проголосовавших.Партия приходит первой на национальных выборах с 2011 года, но еще никогда не была в правящей коалиции парламента. Так называемые латышские партии традиционно критикуют "Согласие" за лояльность к русскому языку и русским избирателям, а также за договор о сотрудничестве с "Единой Россией".Зато в Риге "Согласие" было у власти на протяжении 11 лет, а мэр города Нил Ушаков долгие годы оставался самым популярным латвийским политиком не только в стране, но и на постсоветском пространстве.Такая диспропорция между страной и ее столицей оказалась возможна в первую очередь благодаря языковому составу населения. Большинство жителей Латвии говорят на латышском, большинство рижан - на русском."У них ("Согласия") в основном русскоязычный избиратель. Самое большое количество голосов, которые они получали, примерно равно количеству человек, которые проголосовали за русский язык [на референдуме 2012 года о предоставлении русскому статуса государственного языка - ред.], это примерно 270 тысяч", - говорит политолог Филипп Раевский.По его словам, избиратели "Согласия" просто не пришли на выборы, разочаровались, и начали рассасываться по конкурирующим партиям.Смутные временаРазочарованию способствовал уход из списка экс-мэра Риги Нила Ушакова. Министр регионального развития Юрис Пуце отстранил его от должности в апреле 2020 года на фоне коррупционного скандала. После этого самый популярный политик "Согласия" был избран в Европарламент и потерял должность председателя партии.В самой Рижской думе после ухода Ушакова начались смутные времена: коалиция развалилась, из "Согласия" вышли депутаты, оно потеряло реальную власть в городе, а сама дума была распущена по причине неспособности собраться на заседания. Это привело к внеочередным выборам в Риге.За новой рижской предвыборной кампанией Ушаков наблюдал с поста евродепутата, с избирателями общался в основном через "Фейсбук", в призывах был сдержан. Вместо Ушакова список возглавил IT-специалист Константин Чекушин, о котором не только избиратели, но и журналисты знали либо мало, либо ничего.На выборах в Рижскую думу стартовали 15 списков, некоторые списки состояли из нескольких партий, некоторые партии образовались или раскололись накануне выборов, многие политики поменяли партийную принадлежность уже после начала избирательной кампании. Программы у партий были похожими: ремонты (либо дорог, либо мостов) и деньги (либо пособия, либо зарплаты).На фоне этой раздробленности и неразберихи "Согласие" осталось без доступа к основному медиаресурсу - Первому балтийскому каналу (транслирует российский "Первый канал"). ПБК - самый популярный русский канал в стране с аудиторией около 8%. Последний новостной выпуск на ПБК вышел 19 марта, когда руководство канала заявило о давлении со стороны властей."Конечно, это сыграло роль. ПБК был главный рупор "Согласия". ПБК никогда не стеснялся его поддерживать", - говорит Филипп Раевский.Остальные русские СМИ Латвии, если и были готовы симпатизировать Ушакову, не обладали и третью того влияния, которое было у ПБК. В итоге "Согласие" опустило руки."Рейтинги были против нас, - говорит Русской службе Би-би-си депутат "Согласия" в Сейме Андрей Клементьев. - Мы знали, что чем ближе к выборам, тем больше будет недовольства и критики в СМИ. Все это происходило в условиях ограниченных возможностей общаться с людьми, мы пытались объяснять, но это было невозможно".Опустив руки, "Согласие" сэкономило на предвыборной агитации, потратив всего 111 тыс. евро, по этому показателю самая большая и богатая партия оказалась последней из прошедших в Рижскую думу. Согласно данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) "Согласие" не покупало наружную рекламу и рекламу на ТВ, направив деньги на радио и прессу.Комментируя итоги выборов, Нил Ушаков написал в своем "Фейсбуке": "Многие наши сторонники вчера остались дома. Они разочарованы. Мы в долгу перед вами. [...] Быть супертяжем хорошо. Но иногда для лучшей скорости и реакции приходится сбросить вес".Теперь, когда "Согласие" потеряло свой единственный крупный бастион - Ригу, эксперты задумались о будущем русских партий как таковых. На выборах в Рижскую думу стартовали четыре русские партии, все они общаются с избирателями в первую очередь на русском языке, прямо или косвенно поднимают вопрос этнической идентичности и включают в списки людей с русскими фамилиями.Из этих четырех прошли только две - "Согласие" и "Русский союз Латвии". Первая ужалась до 12 мест, вторая получила четыре места. То есть, к национальным выборам в 2022 году в Латвии может не остаться ни одной более или менее влиятельной партии, которая говорила бы с жителями Латвии на русском языке.Да и говорить, выходит, негде: влиятельные новости на ПБК вряд ли вернутся, а большинство печатных изданий находятся на гране выживания и не обладают нужным влиянием. Филипп Раевский считает, что русские избиратели уже начали рассасываться по латышским партиям, но процесс будет долгим."Вопрос - будет ли это [русская партия] большая партия, не будет ли другой партии, которая сможет более удачно представлять избирателя. Избиратель ожидает, что партия не будет вечно сидеть в оппозиции", - считает Раевский. bbc.com Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Рига, выборы, ПБК, Ушаков, Согласие География: Латвия — статья прочитана 166 раз Комментарии