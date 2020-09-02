Токаев поручил сократить госаппарат Казахстана 🔊 Воспроизвести Reuters



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года сократить государственный аппарат страны на 10%.



Об этом сообщает ТАСС и



«Пандемия показала, что госаппарат нужно сокращать. В этом году их нужно сократить на 10%. В следующем году — на 15%», — сказал он.



Ранее Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года сократить государственный аппарат страны на 10%.Об этом сообщает ТАСС и RT со ссылкой на заявление Токаева, которое он сделал во время ежегодного послания народу.«Пандемия показала, что госаппарат нужно сокращать. В этом году их нужно сократить на 10%. В следующем году — на 15%», — сказал он.Ранее Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: сокращение, Казахстан, Токаев, госаппарат — статья прочитана 144 раза Комментарии