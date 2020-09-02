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Токаев поручил сократить госаппарат Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года сократить государственный аппарат страны на 10%.
Об этом сообщает ТАСС и RT со ссылкой на заявление Токаева, которое он сделал во время ежегодного послания народу.
«Пандемия показала, что госаппарат нужно сокращать. В этом году их нужно сократить на 10%. В следующем году — на 15%», — сказал он.
Ранее Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане.
russian.rt.com
Ключевые слова: сокращение, Казахстан, Токаев, госаппарат
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