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Токаев поручил сократить госаппарат Казахстана

Reuters


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года сократить государственный аппарат страны на 10%.

Об этом сообщает ТАСС и RT со ссылкой на заявление Токаева, которое он сделал во время ежегодного послания народу.

«Пандемия показала, что госаппарат нужно сокращать. В этом году их нужно сократить на 10%. В следующем году — на 15%», — сказал он.

Ранее Токаев сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане.
russian.rt.com
Категории: экономика, общество, в мире
Ключевые слова: сокращение, Казахстан, Токаев, госаппарат
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добавлена сегодня, 2 сентября, 16:00

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