Г. Науседа призывает ООН обратить внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа призвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша обратить внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси, сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе администрации президента Литвы.



Глава страны направил руководителю ООН письмо, в котором подчеркнул, что Литва не признает результатов президентских выборов в Беларуси, вызвавших массовые протесты.



По мнению Г. Науседы, репрессии властей Беларуси против гражданского общества, оппозиции, независимых журналистов и применение чрезмерной силы к мирным протестующим вызывают сильную озабоченность.



"Ежедневно мы получаем жалобы на жестокие пытки, неправомерное поведение и массовые аресты мужчин, женщин и даже несовершеннолетних. Доступ к интернету в Беларуси органичен, что является очевидной попыткой скрыть реальную ситуацию в стране", - написано в обращении президента. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша обратить внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси, сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе администрации президента Литвы.Глава страны направил руководителю ООН письмо, в котором подчеркнул, что Литва не признает результатов президентских выборов в Беларуси, вызвавших массовые протесты.По мнению Г. Науседы, репрессии властей Беларуси против гражданского общества, оппозиции, независимых журналистов и применение чрезмерной силы к мирным протестующим вызывают сильную озабоченность."Ежедневно мы получаем жалобы на жестокие пытки, неправомерное поведение и массовые аресты мужчин, женщин и даже несовершеннолетних. Доступ к интернету в Беларуси органичен, что является очевидной попыткой скрыть реальную ситуацию в стране", - написано в обращении президента. Г. Науседа призвал ООН и международное сообщество активно включиться в процесс стабилизации ситуации в Беларуси.



"Необходимо ясно заявить властным структурам Беларуси, что сложившаяся в стране ситуация неприемлема, а за насилие против мирных протестующих должны ответить ответственные ведомства и лица. Призываю Совет по правам человека ООН созвать срочное совещание о положении с правами человека в Беларуси", - подчеркнул он.



Кроме того, глава страны в своем обращении побуждает ООН и международное сообщество поддержать призыв стран Балтии к властям Беларуси начать диалог с гражданским обществом и организовать новые, честные и основанные на демократических принципах выборы.



"Совещание Совета безопасности ООН, в ходе которого прозвучит призыв к властям Беларуси соблюдать права человека, прекратить применение силы и начать процесс мирной передачи власти, было бы своевременным и важным", - считает он.



Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала приказ о санкциях представителям минского режима, в котором 30 фамилий.



Персональные санкции также ввели Латвия и Эстония. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии