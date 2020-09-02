ВВС Германии и Италии перенимают миссию по воздушному патрулированию в странах Балтии 🔊 Воспроизвести



С сентября миссию НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии перенимают истебители Eurofighter ВВС Германии и Италии.



ВВС Германии и Италии сменят контингенты ВВС Испании, Великобритании и Франции, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.



Руководить новым составом миссии будет Италия с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, а ВВС Германии будет базироваться в Эмари (на базе ВВС Эстонии).



В пресс-релизе сообщается, что ВВС Германии и Италии останутся в странах Балтии на две следующие ротации, то есть на восемь месяцев.



Это четвертый раз для ВВС Италии и двенадцатый для ВВС Германии, когда они принимают участие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.



Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. После агрессивных действий России на Украине в 2014 году миссия была усилена. С сентября миссию НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии перенимают истебители Eurofighter ВВС Германии и Италии.ВВС Германии и Италии сменят контингенты ВВС Испании, Великобритании и Франции, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.Руководить новым составом миссии будет Италия с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, а ВВС Германии будет базироваться в Эмари (на базе ВВС Эстонии).В пресс-релизе сообщается, что ВВС Германии и Италии останутся в странах Балтии на две следующие ротации, то есть на восемь месяцев.Это четвертый раз для ВВС Италии и двенадцатый для ВВС Германии, когда они принимают участие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. После агрессивных действий России на Украине в 2014 году миссия была усилена. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, нато, Европа, ВВС, Зокняй, базы География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии