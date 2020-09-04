В старинном Пажайслисском монастыре прозвучит опера итальянского автора ХIХ века Литовцы

Исполнением оперы "Литовцы" итальянского композитора ХIХ века Амилькаре Понкьелли в старинном Пажайслисском монастыре под Каунасом завершается в воскресенье традиционно проводимый здесь XXV фестиваль классической музыки, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.
Как напомнила журналистам куратор художественных проектов Пажайслисского музыкального фестиваля Лина Крейпштайте, его концерты начались в середине июля. "Завершает программу нечасто исполняемая опера итальянского автора на литовскую тему", - отметила она.
Название мероприятию дал старинный женский камальдульский монастырь, построенный в стиле барокко во второй половине ХVII века и возобновивший свою деятельность с 1993 года. Он расположен на берегу Каунасского моря, самого большого в Литве водохранилища, возникшего в 1959 году в результате перекрытия Немана при строительстве крупной гидроэлектростанции. Архитектура барочного монастырского ансамбля становится своего рода декорацией для популярных фестивальных концертов.
Автор двенадцати опер и нескольких балетов Амилькаре Понкьелли (1834 - 1886) никогда в Литве не был и, возможно, вообще за свою жизнь ни одного литовца не встретил. Идея создания оперы зародилась в издательском доме Тито Рикорди, специализировавшемся на издании произведений классической музыки. Издателю приглянулась поэма Адама Мицкевича "Конрад Валленрод" - романтический рассказ из эпохи средних веков о борьбе литовцев с крестоносцами. За ее воплощение по заказу издателя взялись либреттист Антонио Гисланцони, известный как автор либретто оперы Джузеппе Верди "Аида", и композитор Амилькаре Понкьелли.
Премьера произведения о борьбе за свободу родины, предательстве, самопожертвовании и любви, действие которого разворачивается в далекой экзотической Литве, состоялась в 1874 году в миланском театре Ла Скала. Спустя десять лет Понкьелли был приглашен в Санкт-Петербург, где были поставлены самое знаменитое из его произведений - опера "Джоконда", а также "Литовцы", которые шли под названием "Альдона" по имени героини поэмы Мицкевича.
Все же эта опера не стала востребованным репертуарным произведением. К жизни ее вернули уже в США эмигрировавшие за океан литовцы. Любительский коллектив соотечественников поставил ее в 1981 голу в Чикаго. В Литве она впервые прозвучала в 2009 году, когда отмечалось тысячелетие первого упоминания Литвы в письменных источниках.
Премьера произведения о борьбе за свободу родины, предательстве, самопожертвовании и любви, действие которого разворачивается в далекой экзотической Литве, состоялась в 1874 году в миланском театре Ла Скала. Спустя десять лет Понкьелли был приглашен в Санкт-Петербург, где были поставлены самое знаменитое из его произведений - опера "Джоконда", а также "Литовцы", которые шли под названием "Альдона" по имени героини поэмы Мицкевича.
Все же эта опера не стала востребованным репертуарным произведением. К жизни ее вернули уже в США эмигрировавшие за океан литовцы. Любительский коллектив соотечественников поставил ее в 1981 голу в Чикаго. В Литве она впервые прозвучала в 2009 году, когда отмечалось тысячелетие первого упоминания Литвы в письменных источниках.