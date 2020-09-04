В старинном Пажайслисском монастыре прозвучит опера итальянского автора ХIХ века Литовцы 🔊 Воспроизвести







Исполнением оперы "Литовцы" итальянского композитора ХIХ века Амилькаре Понкьелли в старинном Пажайслисском монастыре под Каунасом завершается в воскресенье традиционно проводимый здесь XXV фестиваль классической музыки, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



Как напомнила журналистам куратор художественных проектов Пажайслисского музыкального фестиваля Лина Крейпштайте, его концерты начались в середине июля. "Завершает программу нечасто исполняемая опера итальянского автора на литовскую тему", - отметила она.



Название мероприятию дал старинный женский камальдульский монастырь, построенный в стиле барокко во второй половине ХVII века и возобновивший свою деятельность с 1993 года. Он расположен на берегу Каунасского моря, самого большого в Литве водохранилища, возникшего в 1959 году в результате перекрытия Немана при строительстве крупной гидроэлектростанции. Архитектура барочного монастырского ансамбля становится своего рода декорацией для популярных фестивальных концертов. Как напомнила журналистам куратор художественных проектов Пажайслисского музыкального фестиваля Лина Крейпштайте, его концерты начались в середине июля. "Завершает программу нечасто исполняемая опера итальянского автора на литовскую тему", - отметила она.Название мероприятию дал старинный женский камальдульский монастырь, построенный в стиле барокко во второй половине ХVII века и возобновивший свою деятельность с 1993 года. Он расположен на берегу Каунасского моря, самого большого в Литве водохранилища, возникшего в 1959 году в результате перекрытия Немана при строительстве крупной гидроэлектростанции. Архитектура барочного монастырского ансамбля становится своего рода декорацией для популярных фестивальных концертов. Автор двенадцати опер и нескольких балетов Амилькаре Понкьелли (1834 - 1886) никогда в Литве не был и, возможно, вообще за свою жизнь ни одного литовца не встретил. Идея создания оперы зародилась в издательском доме Тито Рикорди, специализировавшемся на издании произведений классической музыки. Издателю приглянулась поэма Адама Мицкевича "Конрад Валленрод" - романтический рассказ из эпохи средних веков о борьбе литовцев с крестоносцами. За ее воплощение по заказу издателя взялись либреттист Антонио Гисланцони, известный как автор либретто оперы Джузеппе Верди "Аида", и композитор Амилькаре Понкьелли.



Премьера произведения о борьбе за свободу родины, предательстве, самопожертвовании и любви, действие которого разворачивается в далекой экзотической Литве, состоялась в 1874 году в миланском театре Ла Скала. Спустя десять лет Понкьелли был приглашен в Санкт-Петербург, где были поставлены самое знаменитое из его произведений - опера "Джоконда", а также "Литовцы", которые шли под названием "Альдона" по имени героини поэмы Мицкевича.



Все же эта опера не стала востребованным репертуарным произведением. К жизни ее вернули уже в США эмигрировавшие за океан литовцы. Любительский коллектив соотечественников поставил ее в 1981 голу в Чикаго. В Литве она впервые прозвучала в 2009 году, когда отмечалось тысячелетие первого упоминания Литвы в письменных источниках. Инф. «Обзора» Категории: театр Ключевые слова: опера, Пажайслисский монастырь, "Литовцы", XXV фестиваль классической музыки — статья прочитана 59 раз Комментарии