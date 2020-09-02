В Клайпеде – новый праздник 🔊 Воспроизвести







Первый раз и весьма удачно, весело, шумно и зажигательно прошёл в Клайпеде праздник, посвящённый трём Cпасам августа - Медовому, Яблочному, Ореховому, связанных с вековыми традициями и тесно переплетающихся с деятельностью народа. Отмечаются Спасы всегда в один и тот же день. А само название Спас - от имени Иисуса Христа, Спасителя.



Интересно и увлекательно о жизни и обычаях наших предков говорила ведущая праздника «Спасские яблоки» Вероника Смакович, участница казачьего ансамбля «Багатица» от Славянского культурно-просветительского центра «Раздолия», выступившего организатором этого светлого праздника.



Медовый спас отмечается 14 августа, когда пчёлы заканчивают приносить нектар. В этот день совершается освящение мёда нового сбора. Продуктов пчеловодства – итогов деятельности пчёл - на празднике было много. Интересно и увлекательно о жизни и обычаях наших предков говорила ведущая праздника «Спасские яблоки» Вероника Смакович, участница казачьего ансамбля «Багатица» от Славянского культурно-просветительского центра «Раздолия», выступившего организатором этого светлого праздника.отмечается 14 августа, когда пчёлы заканчивают приносить нектар. В этот день совершается освящение мёда нового сбора. Продуктов пчеловодства – итогов деятельности пчёл - на празднике было много.



А вот праздник Преображения Господня отмечается Православной Церковью 19 августа. В народе этот день называют Яблочный Спас, он является одним из первых праздников урожая. По народным приметам Яблочный Спас означает наступление осени. В день Яблочного Спаса начинали запекать яблоки, пекли пироги и блины с яблоками, грибами и ягодами. В народных традициях пироги пекли из постного теста.



В этот день 19 августа с песнями провожали закат солнца в поле. Много песен и музыки было и на празднике Спасов в Клайпеде. Ансамбль казацкой песни «Багатица» исполнял не только казацкие песни, но и другие, всеми любимые, чтобы зрители подпевали. Что они с удовольствием и делали.











Третий Спас – Ореховый (29 августа) символизировал созревание орехов, которые в старину были добрым подспорьем в зимнее время; в эти дни улетают последние птицы – ласточки, считалось, что уходит и тепло.



Ансамбль «Багатица» - на казачьем говоре означает «костёр» - создан в этом году, поэтому с участниками собравшихся познакомили подробно.



В ансамбле собрались люди, имеющие казачьи корни донских, кубанских и оренбургских казаков. А также поют люди, горячо любящие казачью культуру.



Состав ансамбля семейный. Семья Смакович, Дмитрий и Вероника - руководители ансамбля, семья Леоновых, Юрий и Вероника, кстати семьей Леоновых участники очень гордятся – ведь они воспитывают шестеро детишек! Поют мама Галина и дочь Валерия Григоренко, ну а недавно присоединилась к ним Маргарита Зузявичене, пока одна. Коллектив ждёт её мужа!



Ирина Пятрулёнине (Клуб украинского традиционного фольклора «Просвiт») совместно с партнёрами по проектам исполнили литовскую песню на тему августовских народных праздников – про яблоньку; а ещё Ирена замечательно спела шуточную украинскую песню.











Украшением праздничного концерта стало выступление танцевального коллектива «Русский сувенир», руководимый Натальей Чернышовой. Старшая и младшая его возрастные группы представляют Центр национальных культур – партнёр мероприятия, а средний возраст – русскую общину «Лада».



Потрясла выставка вышитой иконы Алёны Дикун, порадовали рисунки художественного клуба «Губоя», международного конкурса «Славянский родник» - «Щедрый август» и поделки клуба «Жар птица».



Третий секретарь Генконсульства России в Клайпеде Егор Трохов от имени Генконсула РФ Александра Грачёва и всего дипкорпуса, поздравил собравшихся с ярким праздником и отметил, что градус тепла, подаренный в этот день переменчивой клайпедской погодой, повысился тем радушием и гостеприимством, которое подарили хозяева мероприятия.











Открывала, вероятно, новый для города праздник Спасов «Спасские яблоки» игровая площадка для детей «В яблочко» с задорными народными русскими играми. Детвора с большим удовольствием резвилась, узнавая новые для себя забавы.



А завершился первый православный праздник урожая и духовных традиций в приморском городе красиво – всех своих гостей организаторы угостили замечательными пирогами и булочками с яблочной начинкой.



Поддержал доброе начинание клайпедчан Департамент по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики и ЗАО «Garant Group».







В последний месяц лета – август – Клайпеда, согласно поверьям, одним махом отметила три крупных праздника, когда природа разворачивается от лета к осени и зиме. И отметила красиво.



Фото автора и Леонида Соболева



Спас этот называли ещё Лакомкой – начинали лакомиться мёдом и продуктами с ним, он ещё Водяной или Мокрый, так как люди хотели накупаться перед зимой. Самый непродолжительный из православных постов – Успенский пост - начинается именно 14 августа и завершается через две недели праздником Успения Богородицы (28 августа).А вот праздник Преображения Господня отмечается Православной Церковью 19 августа. В народе этот день называют, он является одним из первых праздников урожая. По народным приметам Яблочный Спас означает наступление осени. В день Яблочного Спаса начинали запекать яблоки, пекли пироги и блины с яблоками, грибами и ягодами. В народных традициях пироги пекли из постного теста.В этот день 19 августа с песнями провожали закат солнца в поле. Много песен и музыки было и на празднике Спасов в Клайпеде. Ансамбль казацкой песни «Багатица» исполнял не только казацкие песни, но и другие, всеми любимые, чтобы зрители подпевали. Что они с удовольствием и делали.Третий Спас –(29 августа) символизировал созревание орехов, которые в старину были добрым подспорьем в зимнее время; в эти дни улетают последние птицы – ласточки, считалось, что уходит и тепло.Ансамбль «Багатица» - на казачьем говоре означает «костёр» - создан в этом году, поэтому с участниками собравшихся познакомили подробно.В ансамбле собрались люди, имеющие казачьи корни донских, кубанских и оренбургских казаков. А также поют люди, горячо любящие казачью культуру.Состав ансамбля семейный. Семья Смакович, Дмитрий и Вероника - руководители ансамбля, семья Леоновых, Юрий и Вероника, кстати семьей Леоновых участники очень гордятся – ведь они воспитывают шестеро детишек! Поют мама Галина и дочь Валерия Григоренко, ну а недавно присоединилась к ним Маргарита Зузявичене, пока одна. Коллектив ждёт её мужа!Ирина Пятрулёнине (Клуб украинского традиционного фольклора «Просвiт») совместно с партнёрами по проектам исполнили литовскую песню на тему августовских народных праздников – про яблоньку; а ещё Ирена замечательно спела шуточную украинскую песню.Украшением праздничного концерта стало выступление танцевального коллектива «Русский сувенир», руководимый Натальей Чернышовой. Старшая и младшая его возрастные группы представляют Центр национальных культур – партнёр мероприятия, а средний возраст – русскую общину «Лада».Потрясла выставка вышитой иконы Алёны Дикун, порадовали рисунки художественного клуба «Губоя», международного конкурса «Славянский родник» - «Щедрый август» и поделки клуба «Жар птица».Третий секретарь Генконсульства России в Клайпеде Егор Трохов от имени Генконсула РФ Александра Грачёва и всего дипкорпуса, поздравил собравшихся с ярким праздником и отметил, что градус тепла, подаренный в этот день переменчивой клайпедской погодой, повысился тем радушием и гостеприимством, которое подарили хозяева мероприятия.Открывала, вероятно, новый для города праздник Спасов «Спасские яблоки» игровая площадка для детей «В яблочко» с задорными народными русскими играми. Детвора с большим удовольствием резвилась, узнавая новые для себя забавы.А завершился первый православный праздник урожая и духовных традиций в приморском городе красиво – всех своих гостей организаторы угостили замечательными пирогами и булочками с яблочной начинкой.Поддержал доброе начинание клайпедчан Департамент по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики и ЗАО «Garant Group».В последний месяц лета – август – Клайпеда, согласно поверьям, одним махом отметила три крупных праздника, когда природа разворачивается от лета к осени и зиме. И отметила красиво. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Спасские яблоки» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 398 раз Комментарии